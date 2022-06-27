台北藝術節8月登場 14檔節目宣告戲無止盡

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）2022台北藝術節將於8月登場，推出14檔節目共65場演出，由台北表演藝術中心規劃執行演出，今年主題為「戲無止盡」，宣示無論外在環境如何變動，戲永遠會演下去。

台北表演藝術中心今天發布新聞稿表示，台北藝術節去年因COVID-19疫情轉為線上，今年回歸實體演出。今年也是藝術家鄧富權最後一屆擔任策展人，鄧富權以「戲無止盡」（Endless Drama）為主題，強調劇場藝術家的創作力不會因外在環境休止，會不斷開發新的創作可能，也會永遠有觀眾。

鄧富權表示，過去2年疫情影響全世界，國際情勢上也因資源分配不均，讓人類社會爆發各類戰爭，面對時局的變化，人類必須不斷調整生活方式去適應新的常態。台北藝術節也是如此，縱使面對巨大的衝擊，仍需設法突破創作困境。

今年重點節目包括連續3年「共想吧」系列持續積累而成的舞者葉名樺與林宜瑾，分別從SHE（她們）與「工尺鼓詩」創作，轉化為今年度「波光閃閃的房間」與「綺夢遊」，兩者都是女舞者對自身生命經驗的回看。

香港創作者馮程程與再拒劇團合作的「萬里尋親記」，跨越時空距離的藩籬，透過在台灣找陌生人當自己父親而展開雙城奇蹟之旅。鬼丘鬼鏟「不知邊際、不知所謂事件」則跨越視覺藝術、電影與舞台戲劇的邊界，協同金馬影帝陳以文，共同依據行動草稿進行表演，探究國族意識與國際議題的深刻冒險。

劇場影像創作者周東彥的虛擬實境（VR）影像作品「霧中」，將在台北藝術節擴增成演員演出舞台版的「霧中．凝視」，將男同志三溫暖的情慾流動轉化為現場朦朧感官體驗。

國際節目部分，國際編舞家瑪芮娜．麥斯卡利（Marina Mascarell）與台灣舞蹈空間舞團合力製作台灣版「異托邦喧嘩．沉默不再」，透過身體與物件的有機聲音，詮釋為交流語言，進而建構出舞作的全新景觀。

香港視覺藝術家及劇場製作人吳瀚生（Royce Ng）關注數位科技脈絡下「在場、存在」的概念，透過遠距演出、執行、操作作品「在場」（PRESENCE），運用多種科技去測試觀眾對於藝術家「虛擬存在」感知的極限。

第24屆台北藝術節自8月5日起至9月25日止，共14檔節目，包含12檔售票節目、2檔免費節目，帶來65場演出；詳情可上北藝中心官網查詢。（編輯：張雅淨）1110627