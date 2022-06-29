更多編輯台推薦新聞：
Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
豪雨大雨特報》台中強降雨工人受困橋下 嘉義部分路段積水
首頁 / 文化

李昂財產信託捐贈中興大學 供李昂文藏館營運

2022/6/29 17:02（6/29 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
作家李昂（左3）29日簽訂不動產信託契約，未來身後財產將專款捐贈中興大學作為「李昂文藏館」營運使用，為作家財產信託捐贈大學首例。興大校長薛富盛（左4）、副校長楊長賢（右3）等人到場共同見證。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月29日
作家李昂（左3）29日簽訂不動產信託契約，未來身後財產將專款捐贈中興大學作為「李昂文藏館」營運使用，為作家財產信託捐贈大學首例。興大校長薛富盛（左4）、副校長楊長賢（右3）等人到場共同見證。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中29日電）中興大學設置「李昂文藏館」展示手稿及出版書籍、李昂之父打造的八腳紅眠床等，作家李昂今天簽訂不動產信託契約，未來身後財產將專款捐贈，作為文藏館營運使用。

中興大學2019年設置「李昂文藏館」，館內展示李昂珍貴手稿、歷年出版書籍、創作入籤的姑娘廟愛情靈籤、李昂之父打造的八腳紅眠床，以及法國藝術與文學騎士勳章等文物。

李昂今天簽訂不動產信託契約，未來身後財產專款捐贈，作為文藏館營運使用，為作家財產信託捐贈大學的首例。信託儀式下午在中興大學舉行，中興大學校長薛富盛、副校長楊長賢等人出席，代表學校向李昂表示謝意。

李昂表示，財產不一定留給自己的家人，交給專業團隊，讓學校有更多資源可以持續進行台灣文化、文學的推廣活動，相信可達事半功倍效果；期盼透過信託儀式，鼓勵台灣更多有能力及志願者捐贈財物，投入文化藝術推展，傳遞世代共好價值，將台灣推向國際。

薛富盛指出，李昂曾在2008至2010年擔任興大駐校作家，2013年捐贈在美求學時期的100多本藏書與「看得見的鬼」部分手稿給興大圖書館典藏，2016年獲頒興大名譽文學博士學位，與中興大學有非常深的淵源。

楊長賢表示，李昂文藏館的建置，除讓更多人了解李昂創作理念、體驗台灣文學外，也是台中極具特色的文學推廣景點。（編輯：陳仁華）1110629

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族