繼奈良美智後 東奧會徽藝術家野老朝雄7月來台策展

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）2021年東京奧運會徽設計者藝術家野老朝雄將來台舉行展覽，除了新作來台展出之外，野老朝雄也邀請台灣民眾一起動手摺千紙鶴，集結成為「祈福千紙鶴」作品，祈願世界和平。

野老朝雄表示，這個「祈福千紙鶴」不但是他與台灣民眾的共同創作，也是在發生許多事件的2022年對世界以及對台灣的一大祝福。

中華文化總會將與誠品文化藝術基金會、Taiwan Pitch國際紀錄片人才培育暨拍攝邀請計畫合作，共同邀請設計東京奧運及帕運會徽的日本藝術家野老朝雄來台，展出「野老朝雄『連結』展（ASAO TOKOLO『CONNECT』）」。（中華文化總會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年7月1日

文化總會今天發布新聞稿表示，文總將與誠品文化藝術基金會及Taiwan Pitch國際紀錄片人才培育暨拍攝邀請計畫合作，共同邀請設計東京奧運及帕運會徽的藝術家野老朝雄來台展出「野老朝雄『連結』展 ASAO TOKOLO[CONNECT]」。

這次展覽也是繼當代藝術家奈良美智後，又一重量級日籍藝術家來台舉行展覽，為台日友誼再掀新頁。

文總表示，美國911事件讓野老朝雄深受影響，並認為此事件造成到難以估量的龐大斷裂，但他對未來依舊抱持正向態度，並說：「即使此刻當下感到絕望，只要持續行動，或許將來會看到『連結』的可能。」這也成為他以「CONNECT連結」為概念，開始圖紋創作的契機。

除了創作之外，野老朝雄也活躍於建築、設計、時尚等產業，並與知名日本時尚品牌三宅一生經典款BAO BAO包及衝浪品牌Quiksilver合作聯名、大名古屋大廈及FRP/F town外牆設計、東海汽船船體設計等。

文總指出，擅長將幾何圖形「玩」出多種可能性的野老朝雄，在東京奧運及帕運LOGO上，使用3種不同的方形拼組成的「組市松紋」（Harmonized chequered emblem）圖紋，源自於日本江戶時代的「市松紋」，這個設計承載了日本傳統美學及歷史文化，更象徵著「多元與協調」，傳達出國家、文化和思想的多元可能，在俄烏戰爭持續進行的現在，其涵義更具代表意義。

「野老朝雄『連結』展ASAO TOKOLO[CONNECT]」將自7月19日起在誠品信義店6樓展演廳展出，與台灣民眾的共創新作「祈福千紙鶴」專用紙，可於文化總會1樓限量免費索取。

這次野老朝雄來台過程，Taiwan Pitch將以紀實影像的形式記錄，未來透過國際影音串流平台TaiwanPlus展現給全球觀眾，展覽詳細資訊可參考文總官網及臉書專頁。（編輯：張芷瑄）1110701