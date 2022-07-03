集50年繪畫精華 侯翠杏創作回顧展登場

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（中央社記者王寶兒高雄3日電）曾隨前輩畫家李石樵學素描、傅狷夫習水墨、傅宗堯學篆刻，藝術家侯翠杏集50年來最具代表性作品為回顧展，並於國父紀念館展出，她形容心情「如得金馬獎」。

文化部所屬國立國父紀念館昨天舉行「宇宙．微觀—侯翠杏創作回顧展」開幕式。侯翠杏以「好像拿到了金馬獎」形容興奮與感謝的心情。

侯翠杏致詞表示，文化部與國父紀念館邀請舉辦50年的回顧展，對她是非常大的鼓勵與支持。父母原本希望她接班家族事業，雖然自己最後走上創作這條路，但相信他們看到這個展覽也會感到欣慰，因為她為藝術貢獻了心力，創造美好的藝術品分享給社會大眾。

侯翠杏1949年出生於嘉義市，父親為企業家、慈善家侯政廷，她早期曾隨李石樵學素描、隨呂基正學水彩與寫生、傅狷夫習水墨、許深洲學膠彩、傅宗堯學篆刻，還拜師設計師顏雲連學習油畫、蛋彩、粉彩與膠彩長達8年。

此外，侯翠杏也在1976年進入奧克拉荷馬州州立大學（University of Oklahoma）攻讀環境藝術碩士，1979年進入加州史丹福大學（Stanford University）藝術研究所博士班深造，並於1981年回到台灣，先後任教於文化大學家政系、家政研究所，並應聘於台灣大學講授藝術欣賞。

「宇宙．微觀—侯翠杏創作回顧展」此回展出侯翠杏共97組、合計150幅畫作，以「山水寄情」、「抒情抽象」、「精神昇華」、「宇宙時空」、「生活隨筆」等5個子題策展，呈現侯翠杏耕耘繪畫世界50年以來的成果。

國父紀念館館長王蘭生於開幕式表示，侯翠杏為人謙和，不僅是藝術家，也是慈善家、教育家，致力展覽推廣藝術之美。抽象畫是個人觀感，不論天地萬物還是宇宙微觀，都呈現於這次的畫展。

「宇宙．微觀—侯翠杏創作回顧展」即日起至8月7日於國父紀念館中山國家畫廊展出。（編輯：張雅淨）1110703