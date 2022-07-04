NSO「樂無界教育計畫」鎖定指揮作曲雙領域

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國家交響樂團（NSO）與台積電文教基金會合作「樂無界教育計畫」，今年以「作曲家啟航」、「指揮家啟航」2大主軸推動，盼藉由大師的引領，讓台灣音樂人才有更寬廣的視野，NSO音樂總監準．馬寇爾（左起）、榮譽指揮呂紹嘉、台積電文教基金會執行長許峻郎4日出席記者會。中央社記者王飛華攝 111日7月4日

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）NSO國家交響樂團與台積電文教基金會合作「樂無界教育計畫」，今年鎖定指揮與作曲雙領域，NSO國家交響樂團前後任音樂總監準．馬寇爾、呂紹嘉攜手與北藝大合作，培育台灣音樂人才。

NSO國家交響樂團今天與台積電文教基金會一起舉行記者會，NSO國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾表示，「作曲家啟航」是他接掌NSO音樂總監的新計劃之一，他希望要讓國際樂壇認識台灣，最重要的方式就是在國際上要常看到「來自台灣的指揮」及「來自台灣的作曲家」。

馬寇爾說，他會親自指導「一分鐘交響曲作曲計畫」，徵集青年作曲家一分鐘的創作，透過他、NSO協同指揮吳曜宇與楊書涵和作曲學子討論，並與NSO聲部首席交流，最終由樂團化樂譜為聲響，安排在樂季音樂會作為開場演出。

馬寇爾說，希望有一天樂團不再是帶著布拉姆斯、莫札特的作品出國巡演，而是帶著帶著台灣作曲家的作品，帶著台灣人的故事與世界分享。

「指揮家啟航」則結合了NSO榮譽指揮呂紹嘉在北藝大的「管絃樂合奏」課程以及接受公開報名的「指揮大師班」。呂紹嘉表示，這兩年內透過訓練樂團、開音樂會和指揮學生，「我領略很多，也覺得要跟更多人、更多平台來分享指揮的心得跟經驗。」

呂紹嘉表示，指揮是技術的傳承，要學習不透過言語，只用動作就讓樂團整齊演奏，「當指揮也需不斷學習無止境浩瀚的曲目，而最後一切還是回歸到人，需要成為擁有成熟心理的人，不是在象牙塔內，而是走出來與人互動。」

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，受疫情影響，台積電文教基金會對藝文贊助演出受到很大影響，很榮幸為台灣藝文人才盡一份心力，「由兩位國際級指揮親自帶領台灣的年輕音樂人才，這個過程將會對音樂有熱情的年輕人產生影響。」

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即將卸任北藝大音樂系系主任的盧文雅對此表示感動，也很謝謝呂紹嘉老師對於「傳承」這件事很上心，「一分鐘交響曲作曲計畫」對於學生來說如同曙光，很感謝準總監給予年輕作曲家們機會，也帶給他們更多啟發。

馬寇爾表示，他會與呂紹嘉指揮持續合作，並不會因為職務不同而有分別，「能和呂紹嘉指揮合作是我的榮幸，他是台灣最傑出珍貴的音樂家，很開心能得到他的經驗和幫忙。」呂紹嘉表示，在德國時就聽過馬寇爾總監的演出，「很高興他為樂團思考很多。」（編輯：屈享平）1110704

國家交響樂團（NSO）與台積電文教基金會合作「樂無界教育計畫」，並邀集國立台北藝術大學參與，NSO音樂總監準．馬寇爾（左）、榮譽指揮呂紹嘉（右）4日出席記者會說明，希望培育台灣音樂人才。中央社記者王飛華攝 111日7月4日