故宮南院國寶館發包延誤 追加預算已有廠商投標

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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）故宮南院新館國寶館完成規劃設計，原訂3月工程發包，但建材價格飆漲導致延誤。故宮南院處長彭子程今天指出，追加預算到31億元，已有廠商投標，8日將評選，應可順利發包。

國立故宮博物院長吳密察1日參加「2022故宮南院夏日親子藝術月」開幕接受媒體聯訪指出，原訂今年3月完成工程發包的故宮南院新館國寶館，因建材價格飆漲，營造廠商承包意願低，導致工程延誤。吳密察說，目前已有廠商投標，故宮一步步克服困難，國寶館工程又向前邁進一步。

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故宮南院處長彭子程今天告訴中央社記者，國寶館工程採最有利標，工程預算從新台幣24億元，追加到31億元，8日要召開評審委員會，應可順利發包。

彭子程指出，國寶館空間分3部分，「博物館展示」設置人氣國寶廳、數位展廳、國際展廳；「修護及典藏」規劃開放式庫房及文物修護空間；「教育推廣及人才培育」配合展覽及修護主題，設置教育推廣教室及文物保存推廣教室等，預計於民國115年12月28日開館試營運。（編輯：郭諭儒）1110705