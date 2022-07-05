台北藝穗節112組表演 「加辣不切」藝文不設限

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2022台北藝穗節將於8月登場，112組團隊將藉由戲劇、音樂、音樂劇、舞蹈等方式舉行演出，展現不設限的藝術力量。圖為何歡劇團&泡泡家族的表演，適合闔家同歡。（北藝中心提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年7月5日

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）去年因疫情停辦一年，台北藝穗節今年將於8月舉行，以「加辣不切」為主題，112組團隊將藉戲劇、音樂、音樂劇、舞蹈、其他以及策展等6大類舉行演出，感受藝文不設限的精彩力量。

台北表演藝術中心今天舉行台北藝穗節宣告記者會，今年主題訂為「加辣不切」，「加辣」代表生猛的藝穗團隊，帶著多樣的刺激和撞擊；「不切」則是回應藝穗節的不設限，期待台北藝穗節能容納所有觀點，孕育下一個世代表演藝術的可能。

北藝中心董事長劉若瑀表示，台北藝穗節有很多年輕的創作者和藝術家，他們在「不切」的精神下，不斷發揮新的創意，展現藝術的辣度，打開更多可能性。北藝中心非常高興能給各式各樣的表演一個展示的空間。

北藝中心執行長王孟超表示，台灣是華人世界裡唯一可以有一個不設限的藝術節的地方，「加辣不切」正顯示這個自由度。

王孟超指出，今年台北藝穗節重點之一是拓展空間與藝術的關係，場地除北藝中心所在的士林區之外，還擴展到北投區、大同區、中山區、中正區、萬華區、文山區，像是首度合作的士林運動中心「頂樓足球場」、國立台灣科學教育館的「溫暖小池塘」和「未來廚房」等，讓市民可以親自感受藝術的能量。

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今天記者會邀請11個表演團隊亮相，包括境外藝術/林語桐X汪賢忠、何歡劇團&泡泡家族、Drag Royals Taiwan、云云Yun Collective、柯雅文藝術舞蹈團、驀飛劇團等，還有肚皮舞、梨園戲曲、脫口秀等，搭配表演式繪畫，呈現台北藝穗節多元碰撞、火花四射的精神。

台北藝穗節將於8月20日到9月4日舉行，在藝穗節正式開幕前，7月16日和7月23日的週末兩日，演出團隊還會在北藝中心前的小戲台進行「藝術快閃」，為藝穗節加溫預熱。（編輯：張雅淨）1110705