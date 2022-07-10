兩廳院藝術總監劉怡汝續任 捷運連通道添巧思

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國表藝總監新氣象（中央社記者趙靜瑜台北10日電）台北國家兩廳院藝術總監劉怡汝三進兩廳院，第二個總監任期對她來說得心應手，她表示因為修改規畫案延宕8個月的中正紀念堂捷運站與國家劇院連通道勢在必行，預計2025年完工。

劉怡汝接受中央社專訪時表示，兩廳院大型排練空間長久以來不足，連接中正紀念堂捷運站與兩廳院之間的藝文廊道原本今年動工，兩廳院重新修改規畫案，利用開挖連通道增加的空間設置大型排練場，獲得了文化部與交通部支持。

「這次不蓋，就再也沒機會，我無法放棄。」劉怡汝表示，這是兩廳院唯一可往下挖的腹地，可同時改善中正紀念堂捷運站5號出口人車動線交錯的不便及危險，雨天不用擔心淋雨，也可以讓表演團隊有更多的排練空間，因應未來更多元的展演挑戰。

目前規劃的藝文廊道長100公尺，最大挑高8公尺，視覺通透，白天可引入自然光及綠意，改善地下空間封閉的壓迫感，除了設置大型排練場外，也多出可舉辦講座、工作坊等活動的教學及練習空間，有效提高文化設施可及性。

劉怡汝表示，受疫情影響，兩廳院仍會延續文化部政策紓困至2023年6月。除此之外，兩廳院也在進行各種新計畫，包括與台北流行音樂中心合作虛擬音場重建，第五劇場等專案，希望所有創作透過科技輔助，可以在網路世界中完成一半，實體執行有就更可以掌握。

舉例來說，作曲家的作品在首演之前，可透過虛擬音場先掌握部分音樂呈現的感覺，有助於節省成本。劉怡汝也希望完成第五劇場的建置，透過各種科技做出更不一樣的沉浸式體驗。

劉怡汝表示，兩廳院希望以5G作為應用發展，聚焦在體驗設計、參與式設計、開放文化、促進公民參與的數位創作與跨域教育實驗等，讓藝術加成科技，翻轉過去建築帶給人嚴肅、宮殿感的冰冷印象。目前，戲劇院已經完成5G專網，接下來就是國家音樂廳與演奏廳，未來計畫要製作一個運用5G低延遲的特質，將音樂廳與戲劇院串聯一起的同步演出。

回顧4年前上任時，劉怡汝自許兩廳院是「大叔劇院」，希望同時可以成為表團「夥伴／家／實驗場／推手」的「斜槓大叔」，「4年後再來看，我現在想想都覺得，現在35歲的兩廳院重點不只是大叔，而是斜槓。」

劉怡汝表示，比起台中國家歌劇院、高雄衛武營或是將開幕的台北表演藝術中心，兩廳院不年輕。換句話說，「兩廳院有很擅長的事，好比很會買節目，但我希望兩廳院更要挑戰更多不會做的事，不要限制想像。」

劉怡汝分析，兩廳院已是亞洲重要劇場之一，下一步就是要朝世界頂尖劇場邁進，「我期待兩廳院可以成為一個讓人難忘，一個有態度跟核心精神的劇場，一個社會發生改變重要的所在地。」

劉怡汝觀察，像與兩廳院友好的法國夏祐宮劇院是法國5大國家劇院之一，1948年聯合國大會在這裡通過了世界人權宣言，宣言起草的原因就是對第二次世界大戰的反省，夏祐宮希望這個精神，應該透過各種節目傳遞出去。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，像是比利時NTGent劇院藝術總監Milo Rau上任時發表了「根特宣言」（Ghent Manifesto）。劉怡汝說要像宣言內提到每個製作要有2名非專業演員、要有少數族裔等等，「我知道目前做不到，但我希望兩廳院能夠成為一座充滿力量的劇場。」

放假時總會追韓劇，劉怡汝總希望兩廳院的節目也可以像韓劇或是韓國電影一樣，有力量影響觀眾，改變社會。劉怡汝說，讓不同領域的優秀藝術家在這裡獲得向世界發聲的動能，「讓不同條件與背景的社會大眾，都可以因為我們的作為，而能在藝術裡自在悠遊，屆時兩廳院就能真正成為民眾生活中的不可或缺。」（編輯：屈享平）1110710