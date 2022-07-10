衛武營藝術總監簡文彬 培養觀眾看演出成時尚

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國表藝總監新氣象（中央社記者趙靜瑜台北10日電）今年10月，高雄衛武營國家藝術文化中心就要過4歲生日，藝術總監簡文彬喊出「時尚衛武營」，希望以持續培養新觀眾、優化劇場軟硬體、建立永續產業鏈作為續任目標。

簡文彬接受中央社專訪時表示，4年來衛武營透過重量級藝術家以及各類主題藝術平台等節目吸引觀眾入場，今年更因為台灣燈會在高雄愛河灣與衛武營雙主場舉行，人潮累計突破1000萬人次，「第一次他們認識了衛武營，下一次再訪這裡，我們要能讓他們願意進去聆聽音樂會或看表演。」

4年前國家級表藝場館衛武營誕生高雄，成為南台灣藝術旗艦。培養觀眾一直是衛武營重要的工作目標，但表藝觀眾並非一蹴可及，衛武營從與各大學簽署合作備忘錄開始，自教育著手，讓表演藝術往下札根。

簡文彬的新任期開始不到3個月，衛武營即與國立高雄科技大學簽署5年合作計畫，未來雙方將就校園美感教育、人才培育、藝術展演推廣宣傳等面向深度合作。簡文彬表示，學校與場館雙方合作，推出跨領域創新實踐課程，由高科大博雅教育中心每學期開設微學分課程，規劃衛武營管風琴導覽、學習推廣等相關課程活動，讓學生參與體驗劇場文化，培訓藝文及創作人才。

在硬體上，衛武營也有許多必須強化的部分，這4年都要一一克服。衛武營國家藝術文化中心由文化部規劃建造，總經費105.8億元，2010年動工後歷經多次修改，量體過大，各種工程介面間銜接整合問題很多，造成品質管理諸多結構性問題，完工日期一再延宕，直至2018年10月啟用。

簡文彬表示，10多年前衛武營被規劃成一個「超級劇院」，往下挖5層，每一層都可以放布景，「舞台上一套，左右舞台還可以各一套，不夠往下還可以繼續放，以電腦精密控制，但事實證明，9成演出製作用不到這個功能。」在工程延宕等各種因素影響下，這些硬體並未到位，文化部出面減項驗收，這個超級劇院的夢想暫時擱置，「未來有機會有需要，考量經費跟使用率，還是可以重啟規劃。」

目前衛武營的硬體部分，當務之急就是旋轉舞台的電腦化，簡文彬表示年底就可以完成，同時也將打造5G環境，嘗試各種表演新可能。

節目挑選上，簡文彬的品味與展望未來的藝術視野，各界有目共睹。簡文彬表示這一任他會將重點之一放在管理，「前4年我們是一個在新場館的年輕團隊，在管理上我比較尊重，讓磨合自然發生；但經過4年累積，我希望在下一個4年內，在場館內把一個永續的產業規模建立起來。」這一任的4年，簡文彬提醒自己，必須強勢。

當年辭去人人稱羨的德國萊茵歌劇院終身指揮職，義無反顧接下衛武營藝術總監，簡文彬未曾後悔，「周邊有不少反對的聲音，但祖父『有能力、有機會，要報效國家社會。』這句話，一直提醒我莫忘初衷，衛武營腳步站穩了，接下來該往前衝刺。」因著背負營運的重大使命，簡文彬笑著說，場館內部同仁可能都有感受到，最近在處理一些事情的作法跟節奏，跟過去明顯不太一樣。

簡文彬說，指揮一場演出，音樂家們會各自做好準備再來，有樂譜為地圖，台上排練見時已經有一定基底；「但藝術總監的工作內容不同，各組室會遇到的任務與挑戰也不同，今天跟明天狀況也不會一樣，一定要會做滾動式調整，同時也要把『樂譜』定下來。」這幾個月他甚至收起笑容拍桌盯進度，希望不要辜負董事會與社會期待。

衛武營無論是建築外觀、或是內部管風琴與葡萄園式音場座位都深受藝壇重視，「疫情正好橫跨兩個任期之間，在最艱困的時候，我們透過網路連結國際，現在曙光已現，我們更要好好把握機會，把台灣的故事、高雄的故事，到全世界講給他們聽。」

衛武營「波麗露在高雄」由衛武營駐地藝術家周書毅帶著左營高中舞蹈班學生與獨立舞者們，巡迴高雄14個行政區共演出28場，在這座城市感受用舞蹈旅行的美好，預計明後年將走完全部38個行政區。

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親子的「花露露的童樂節」與在地融合的「高雄雄厲害」等也都已有印象分數，再加上形成品牌的「臺灣舞蹈平台」與「衛武營馬戲平台」等，見證了「越在地就越國際」的世界趨勢。

拿出自己的衛武營藝術總監名片，簡文彬翻轉了一下，衛武營的LOGO正看是衛武營的屋頂，也像一抹微笑，但是轉90度時，就會看見台灣以及高雄的相對位置，文字上更可以看見高雄的「高」，就嵌在衛武營的名稱之中，「這是衛武營的DNA，也是衛武營的密碼。這一任我希望能做到更多在地共融，也要讓大家知道，『來衛武營可以成為習慣，而來衛武營看演出，這個動作就是一種時尚！』衛武營將繼續朝眾人的藝術中心目標邁進」。（編輯：屈享平）1110710