台中國家歌劇院藝術總監邱瑗 打造非典型劇場

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國表藝總監新氣象（中央社記者趙靜瑜台北10日電）台中國家歌劇院是國表藝3場館當中距百貨公司最近的，與民眾生活緊緊相依。藝術總監邱瑗表示，續任的4年，她要打造一個非典型劇場，讓歌劇院成為充滿生活感的地方。

邱瑗接受中央社專訪時表示，台中國家歌劇院就是一座生活與藝術劇場，她所主張的「非典型劇場」除了生活與藝術的結合，更因為台中國家歌劇院建築空間的特別，而發展出「非典型」的展演概念。

這「非典型」概念包括表演藝術節目與各類新媒體的結合，歌劇院內特有的曲牆也將開放與藝術家合作，融合音樂與影像突破曲牆限制的獨特投影創作，或是運用即時運算成像、動態全局光影運算等技術，打造出歌劇院獨有的沉浸式科藝作品。

邱瑗表示，2023年春天起，將舉辦跨界、跨領域的新藝術節，夏天會有闔家共享的音樂劇系列；下半年則有「遇見巨人」經典大團的節目演出。邱瑗也希望透過台中歌劇院這個平台，可以將台灣優秀的表演團體推薦出去。

邱瑗表示，未來希望台中國家歌劇院可以做為跨界、跨領域的新媒體平台，「以表演藝術為基礎的各領域科技藝術都能夠進來。」邱瑗也希望以音樂跟影像創意為主的曲牆投影，能有機會跟國際接軌。

經歷2年疫情，邱瑗說很多過去的模式現在都要重新思考，過去因為疫情場館不能開放，或是觀眾對於進劇場有恐懼，「台中國家歌劇院做了很多跳過劇場本身與觀眾產生的互動，包括用線上活動，做Podcast等等繼續跟觀眾溝通連結，但最終還是要讓觀眾回到劇場。」

邱瑗表示，新任期她已經做好人事調整，邀請熟悉國際交流及策展的鄢繼嬪擔任副總監，加上原來的好夥伴副總監汪虹，未來要以女力鐵三角完成非典型劇場特色的實踐，打造「一座人與藝術共生的劇場」。

由於台中國家歌劇院腹地有限，邱瑗積極爭取閒置空間成為新基地，其中大里菸葉廠是目標之一。邱瑗表示，她希望這個空間不只是存放道具布景，而是可以作為一個實驗場域活用。

邱瑗說，目前歌劇院正在做菸葉廠活化研究案，這裡未來可以讓科技參與在戲劇製作中，協助節省成本，也可以做為跨領域試演場，讓表演團隊做期中呈現；也可以讓團隊有進駐空間。

對於公共空間的開展，邱瑗有自己的想法，她取消了免費音樂會，因為在大廳的回音中不會有好的音樂體驗，但她周末會在小劇場放映電影，找表演團隊暖場演出，培養演出歷練，「免費看電影的民眾會接觸到好的表演，未來也會成為廳內的觀眾或樂迷。」

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邱瑗說她還記得2018年接任時，曾被媒體詢問是否是從「天龍國」來的？「我因此不斷提醒自己一定要拋棄北部觀點，歌劇院的定位與發展，一定要國際化與中台灣在地性並重。邱瑗說這4年下來，她最欣慰的是歌劇院業務發展基石與核心品牌穩固，成為中台灣藝文場館的後盾、新銳藝術家創作的搖籃，也引領中部觀眾建立自己的品味。

邱瑗說，未來台中國家歌劇院希望做推手，透過這個平台把優秀藝術家推薦出去，「除了讓國際上看到台中國家歌劇院的場館特色之外，也要推薦更多藝術家代表台灣在國際舞台發光。」（編輯：屈享平）1110710