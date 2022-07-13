「人間條件七」台北場演出 林美秀唐美雲雙主演

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綠光劇團「人間條件七 我是一片雲」台北場次因疫情影響延至8月演出，13日在台北舉行雙主演記者會，宣布將由歌仔戲天后唐美雲（左）與演員林美秀（右2）輪流擔綱劇中老年阿蘭一角。圖右為編導吳念真、左2為藝術監督柯一正。中央社記者王飛華攝 111年7月13日

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）受到疫情影響，綠光劇團「人間條件七」台北場從5月延期到8月，但也因為延期，女主角林美秀前面一週無法參與，編導吳念真緊急邀約唐美雲「救場」，形成同一角色「年老阿蘭」由林美秀與唐美雲兩大女伶共飾一角的夢幻組合。

吳念真今天在記者會上表示，對劇團、對觀眾、對他這個編導來說，兩個很棒的演員來演同一個角色，真的是很幸福，「特別的是兩人外貌不同，氣質也不同，但是演起戲來情感面情緒都一樣感染人，很精準，讓觀眾很快就捲進她們的世界之中。」

唐美雲說，「人間條件七」第一次首演時她有去看，「我被美秀的詮釋深深打動，阿蘭這個角色已經展現了台灣女性最堅強和動人的地方，很謝謝美秀給我這個機會。」唐美雲說，過去在綠光演出「人間條件一」跟「人間條件二」，「綠光就像大家庭，我很開心可以重新回到這個家。」

唐美雲說，這角色看似平易，但就是因為太生活，對她反而是挑戰，「我是從戲曲跨到舞台劇，像這種內斂的情感戲，不能演，演就過火了，我會投入阿蘭的人生，走一趟她的生活之旅。」

唐美雲說，如果家裡不是歌仔戲班，「我應該就是去當女工，但我感謝父母沒有答應讓我去工廠。」但是唐美雲對於家附近工廠的人印象很深刻，「他們個性很樸實，很重感情，很孝順，這齣戲就是給我這種感覺。」

林美秀與唐美雲分別飾演年老的阿蘭，兩個女主角對於對手戲夥伴柯一正來說，有怎樣的差別，柯一正妙語回答：「這兩個女主角最大的不同，一個吃葷，一個吃素。」巧妙化解比較的尷尬。林美秀說跟柯一正演對手戲很自然，「但我常常會失神，想說柯導怎會這麼帥。」唐美雲則說：「美秀妳放心，我會好好幫你照顧柯導。」

「人間條件」系列編劇及導演吳念真則說，「我欠這些演員的人情太多了。」吳念真說，其實團隊都想過因為疫情，每一個角色都有備案，「美秀的備案就是美雲，沒有第二人，我打給唐美雲時她想都沒想，一口就答應，這讓我很感動。」

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「人間條件七」是吳念真向1970年代台灣婦女致敬之作，劇情描述當時女工為了養家餬口到工廠做作業員奉獻青春的故事，中間有很多不平等經歷、有很多犧牲，最後跟命運和解的故事，演出至今依舊持續賺人熱淚，感動不斷。

綠光劇團說明，「人間條件七」台北場第1週8月5日到7日將由唐美雲演出「年老阿蘭」；第2週8月12日到14日將由林美秀回娘家演出「年老阿蘭」，綠光劇團團長羅北安說，2週演出有2名天后，可以為觀眾帶來2倍的感動。柯一正則說，兩個女主角場都看都不要錯過。地點都在台北國家戲劇院。（編輯：陳政偉）1110713

綠光劇團13日在台灣當代文化實驗場舉行記者會，宣布舞台劇「人間條件七 我是一片雲」台北場劇中老年阿蘭一角，將以雙主演方式進行，由演員林美秀（右）與唐美雲（左）擔綱演出，全劇藝術監督柯一正（左2）及吳念真（右）也出席記者會。中央社記者王飛華攝 111年7月13日