詩作譜曲 詠樂集推全場路寒袖詩選歌樂音樂會

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）詩人路寒袖的詩同時受到流行樂界與古典樂界青睞，持續譜寫成曲流傳，詠樂集將推全場路寒袖詩選歌樂創作「講予全世界聽」音樂會，盼為詩壇也為古典樂壇留下更多經典詩樂之作。

詠樂集團長也是製作人葉青青接受中央社訪問時表示，路寒袖提倡「台灣雅歌」，認為雅與俗之間不是涇渭分明，好比「畫眉」曾獲第6屆金曲獎最佳方言作詞人獎，可以是詹宏達作曲，潘麗麗演唱的「畫眉」；也可以是國家文藝獎得主賴德和的音符，女高音黃莉錦的詮釋，豐富了詩作本身的歌唱性。

這次演出曲目包括「畫眉」與「寫佇雲頂的名」，由賴德和作曲；「澎風師」、「七爺八爺」與「庄腳囝仔」由游昌發作曲；「阿媽的白頭鬃」、「五月節」由李和莆作曲；「講予全世界聽」由潘皇龍作曲。

另外，「臺灣」、「布袋戲組曲」由錢善華作曲；「因為想妳」、「思念的歌」由陳瓊瑜作曲；「三月嗩吶」與「針」則由陳欣蕾作曲，這幾首都是全新委託創作。

葉青青說，像游昌發的作品就很有戲劇性，這次包括「澎風師」、「七爺八爺」以及「庄腳囝仔」都是很適合給大人念、大人唱的童詩，「游老師這三首寫得很像是歌劇中的一個獨唱角色，非常好聽」。

葉青青主修鋼琴，但因為視譜快，常常幫忙伴奏，1999年從美國曼尼斯音樂院畢業回台，第一年她幫女高音劉塞雲課堂擔任伴奏，與聲樂家唐鎮搭配，因而感受藝術歌曲之美，這也成了她多年來推廣藝術歌曲，委託作曲家為詩作譜曲，成就一場場音樂會的緣分。

過去葉青青製作過包括詩人洛夫、向陽、席慕蓉等詩人詩作音樂會，但是樂迷仍屬小眾，裝不滿國家演奏廳，但葉青青說她不會放棄，這是她心中對於歌詩美的追求，她深信只要持續下去，可以培養出更多欣賞台語與中文藝術歌曲的樂迷。

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葉青青表示，這場音樂會之後一、兩年內她會停止新製作，將資源放在推廣已經完成的台語及中文藝術歌曲，「對我來說，委託創作就像生小孩，不能只生不養，我希望我可以把這些音樂會繼續推廣，以不同主題再演一次，每次都希望可以有不同的音樂家一起演唱，讓更多人認識」。

「講予全世界聽」路寒袖詩選歌樂創作將於7月26日舉行，地點在台北國家演奏廳。參與的音樂家除了葉青青擔任鋼琴演奏之外，其他包括女高音李葭儀、林孟君、黃莉錦；男高音林義偉，音樂學者車炎江擔任導聆。（編輯：管中維）1110718