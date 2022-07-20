日本女作家窪美澄奪直木賞 高瀨隼子獲芥川賞

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窪美澄（左）以作品「向夜晚發射星星」拿下直木賞，高瀨隼子以「為了能吃到可口的飯」獲得芥川賞。（共同社）

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本第167屆芥川賞由34歲女作家高瀨隼子以作品「為了能吃到可口的飯」（暫譯）獲得；直木賞則由56歲女作家窪美澄以作品「向夜晚發射星星」（暫譯）拿下。

日本讀賣新聞報導，由日本文學振興會主辦的芥川賞（芥川獎）與直木賞（直木獎），今天公布第167屆得獎名單。

高瀨1988年出生於愛媛縣，畢業於立命館大學，2019年獲「昴文學賞」出道。這次是第2度入圍就獲得芥川賞。

得獎作品描述在分公司工作的3名年輕男女的故事，通過細微的舉止及跟食物相關的事情，來呈現因工作浮現出的彼此焦躁與價值觀的不同等。

窪美澄出生於東京都，2009年獲「女性專為女性創作的R-18文學賞」大賞出道。這次得獎作品所收錄的「不中用的我仰望天空」，曾在2011年獲山本周五郎賞。這次是第3次入圍直木賞後獲獎。

這次得獎作品是描繪曾有跟重要的人離別經驗的短編集。

38歲的前AV（成人影片）女優、作家鈴木涼美雖然以作品「資優」（暫譯）入圍第167屆芥川賞引發話題，但最後未能如願獲獎。

芥川賞是純文學獎的代表獎項，以鼓勵新人作家為宗旨；直木賞則是大眾文學代表獎項，通常頒給已出版的大眾文學作家。芥川賞與直木賞同為每年頒發兩次。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110720