吳念真70歲生日 音樂劇「再會吧北投」交棒傳承

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）描述北投溫泉酒家人生的音樂劇「再會吧 北投2.0 Revival」即將3度演出，編導吳念真明天將過70歲生日，今天記者會上劇組演員們為他祝壽。吳念真說，作品交出之後就不屬於作者，希望繼續交棒傳承給下一代。

吳念真今天在記者會上表示，身為業餘的劇場人，能夠透過戲劇演出讓大家開心，自己也覺得很有意義，「去年疫情最嚴重的時候，演出紛紛取消，大家都期待演出。這次希望大家可以把現場當成大KTV，台上台下一起唱歌。」

吳念真說，當作品誕生之後，「作品已經不屬於作者，屬於大眾。」這次特別希望可以一代牽一代推出傳承，「我們都年紀大了，這齣戲寫完，之後演出也許都不會是我們認識的演員，但希望這齣戲可以一代一代演下去。」

吳念真表示，這次從劇本內容、樂隊與舞者的編制、音樂曲目細節的設計到場景效果的呈現，都做了全面升級，尤其是大提琴的加入，更為整部劇增添獨特色彩，再揉合演員情感濃郁的對白，希望打造精彩豐富的舞台，安撫人們因COVID-19疫情重創而疲憊的身心。

今年第3度巡演，綠光劇團邀請更多實力與魅力兼具的演員共同演出，不少「新面孔」加入與「老班底」演出同一個角色，不同的場次由不同的演員呈現，展現一種「傳承」。其中在劇中扮演「吟唱歌者」角色的陳明章，部分場次將由台語金曲歌王謝銘祐來擔任，現場陳明章也將月琴交給謝銘祐，傳承意義不言而喻。

劇中飾演「別有天」老闆娘「愛嬌」的演員除了王彩樺之外，也邀請方文琳、林姿吟一同飾演。默默守護劇中「淑惠」的暖男「許志宏」一角，今年除了滅火器樂團主唱楊大正飾演之外，也加入鄉土劇男星于浩威2人共同演出。

演員于子育表示，她與王彩樺在劇中都是母代父職，一人扮演2個角色，辛苦把女兒撫養長大，特別是身處北投酒家人生，要面對更多的痛苦與煎熬。王彩樺則說，她自己也有2個女兒，「對於劇中愛嬌強迫孩子做不願意做的事，就讓我很想哭。」

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演員方宥心表示，她覺得除了可以送爸爸媽媽戲票讓他們去看戲之外，也呼籲年輕朋友可以把劇票當成自己送給自己的禮物，「很多人其實沒有機會接觸在地文化，看完這齣戲才會知道，原來我們生長的土地上有這麼棒的人文特色。」

音樂劇「再會吧 北投2.0 Revival」10月起將陸續在高雄、台中及台北巡演，10月14日至16日在高雄衛武營歌劇院，10月28日至30日在台中國家歌劇院，12月3日至11日在台北表演藝術中心演出。綠光劇團表示，「會員專屬」早鳥預購將於7月29日中午12時開放，8月1日中午12時全面啟售。（編輯：張雅淨）1110728