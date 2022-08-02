秋天藝術節節目「理想之城」 用藝術回應社會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022秋天藝術節節目之一「搞砸的那一天」由無獨有偶工作室劇團導演鄭嘉音（右）與音樂創作暨現場演出王榆鈞（左）共同合作，以「社會認同」為出發點，帶來8段以死亡為題的社會邊緣人故事。（兩廳院提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年8月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北2日電）由加拿大溯流劇團獨家授權，台灣團隊在地化為中文版本的「理想之城」，巧妙結合遊戲與劇場，透過各式不同選擇塑造心目中的理想社會，將在今年秋天藝術節首度登場。

國家兩廳院舉辦2022秋天藝術節以「為明日而行動」（Act of Tomorrow）為核心策展，從社會議題出發，以7檔節目共47場演出，和超過16個不同國家場館與創作者合作，與觀眾開啟對話，

國家兩廳院藝術總監劉怡汝今天在記者會上表示，身為場館工作者，夥伴們一直思考為什麼要有藝術和劇場，「當今劇場存在的價值是什麼？它如何回應這個社會？這是秋天藝術節試圖尋找的答案。」

劉怡汝說，她希望兩廳院能有一個從理念出發的藝術節，發揮影響力，甚至改變社會，就從秋天藝術節開始。

今年秋天藝術節以7檔節目作為實踐方式，分別就社會認同、女性自我實現、身心失衡、轉型正義、公眾參與、思想解放及環境正義7種議題及面向，邀請觀眾走進劇場。

其中線上互動節目「理想之城」，以公眾參與為核心，取得加拿大溯流劇團（Re:Current Theatre）獨家授權，由台灣團隊在地化為中文版本，結合策略桌遊與劇場形式，打造理想中的烏托邦。在量身打造的線上國度中，玩家們彼此競合，玩家有機會成為主導決策者，無論對錯，都將影響最後結果。

「寫給滅絕時代」是兩廳院2022年加入永續劇場聯盟（Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift，簡稱STAGES）的國際共製節目。這個演出是瑞士洛桑劇院（Theatre Vidy-Lausanne）與歐洲12個劇場共同發起的計畫，提倡「環境正義」。

兩廳院自製節目「先行：無框的靈魂」則討論「思想解放」的意義；狂想劇場「非常上訴」透過「轉型正義」開啟對話。「搞砸的那一天」以「社會認同」為出發點，帶來8段以死亡為題的社會邊緣人故事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾任職以色列巴希瓦現代舞團、現活躍於國際舞壇的編舞家李貞葳與匈牙利獨立藝術家法庫亞．佐坦 （Vakulya Zoltán），以「崩-無盡之下」反映現今高成就社會期待下的低自我關照。探究「女性自我實現」的編舞家余彥芳，則透過「四媽俱樂部」，邀請成為母親的舞蹈系同窗重返舞台，思考台灣女性在自我、家庭及職涯之間可能存在的共同處境。

國家兩廳院2022秋天藝術節將在10月14日至11月27日演出，地點包括國家兩廳院及線上平台。（編輯：郭諭儒）1110802