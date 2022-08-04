文總重啟Taiwan Plus文化台灣 9月東京秀台灣吉日

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（中央社記者王寶兒高雄4日電）睽違3年，文總今年9月將於日本東京舉辦「Taiwan Plus文化台灣」生活節，這也是自COVID-19疫情後首次重啟這項活動，主題訂為「台灣吉日」。

為宣揚台灣品牌，文化總會曾連續於2018、2019年赴日本東京舉辦「Taiwan Plus文化台灣」生活節，在日掀起台灣熱潮，2020年起因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦。

文總今天透過新聞稿指出，經與日方有關單位討論及協調後，最新一屆Taiwan Plus預計將於今年9月17、18日在東京上野公園登場，由於亦適逢日本「敬老日」假期。這次活動不僅集結許多台灣品牌推出豐富市集，也將邀請台灣重量級音樂人到東京開唱。

文總預告，今年Taiwan Plus有2項「秘密武器」，包含文總將與農委會合作，首度精選台灣當季優質農產品直送東京；再來將規劃跨界合作的第2展區，要讓整個東京都充滿濃濃台灣味。

Taiwan Plus於2018年主題為「文化台灣」，2019年主題則是「台灣新感覺」。活動期間齊聚旅日台僑，也吸引許多日本哈台族朝聖，以2019年為例，活動2日的參觀人潮就突破8萬人，連棒球好手王建民都前往參觀。

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文總表示，Taiwan Plus於2019年的活動落幕後，許多台僑和日本朋友都很期待下一屆，可惜2020年起因COVID-19疫情停辦。過去2年多，台灣和日本在疫情期間都發生了很多變動，但兩國政府和人民不僅未因疫情而增加隔閡，反而更加緊密、互助。

文總指出，今年復辦Taiwan Plus以「台灣吉日」的主題象徵台日共同祈福，揮別不安與變動，迎向美好的前程。（編輯：屈享平）1110804