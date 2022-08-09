劉興欽與3大樂團前後登場 苗北藝術節10月見

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）2022苗北藝術節10月即將登場，今年節目包括國寶漫畫家劉興欽的「大嬸婆在苗北」展覽、客家文化躍然紙上；國內3大樂團也將接連演出，為苗栗帶來既在地也經典的文化饗宴。

苗北藝文中心今天舉行2022苗北藝術節宣告記者會，苗北藝文中心藝術總監林佳瑩表示，今年活動將以3大苗北限定主題「大師x風華再現」、「名家x經典交響」、「品牌x跨界共製」，規劃9場主題與跨域創新的展演活動，希望能持續引領區域的藝文發展，發掘苗栗，連結台灣，進而吸納世界。

苗栗縣長徐耀昌也特別北上參加記者會給團隊百分百支持，他表示苗北藝術節近年來獲得大家讚賞，另類打響苗栗的知名度，「在未來，我相信會有更多好的表演。」徐耀昌說，今年縣市長選舉完，他要告老還鄉卸任，「感謝大家和苗栗一起感受文化，感受苗栗好山好水之美，一起打造幸福苗栗」。

2022苗北藝術節將於10月1日啟動，至12月25日閉幕，地點在苗北藝文中心。其中「大師x風華再現」中將舉辦「大嬸婆在苗北」展覽，邀請國寶級連環漫畫家劉興欽藉漫畫之筆，讓客家魂躍然紙上。

「大嬸婆在苗北」將展出劉興欽風靡台灣數世代的經典漫畫與一系列民俗畫、雕塑等新作，看見他筆下的客家純樸風貌，進入老頑童的創作世界。

由苗北藝文中心與國家電影及視聽文化中心共同主辦的「島嶼江湖．武俠在台灣」，則原汁原味呈現武俠劇中古今交會的意境。

「名家x經典交響」部分，NSO國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾將帶領NSO演出，與小提琴家五明佳廉（Karen Gomyo）帶來孟德爾頌「小提琴協奏曲」。

國際指揮名家麥可．奈斯托洛維奇（Michal Nesterowicz）指揮TSO台北市立交響樂團，與范克萊本鋼琴大賽新科銀獎得主安娜．葛努仙涅（Anna Geniushene），擔綱演出柴科夫斯基「第一號鋼琴協奏曲」。

壓軸指揮家簡文彬將帶領NTSO國立台灣交響樂團，攜手抒情女高音耿立及韓國男高音崔勝震（Choi Seung Jin），帶來普契尼「托斯卡」、「杜蘭朵」等多首歌劇選粹。

其他還包括「會演是英雄」互動式劇場表演，由曾國城、林美秀、唐從聖與鄭茵聲將首度同台飆戲演出。

林佳瑩表示，過去2年雖然受疫情影響，但票房仍能穩定成長，「這也堅定我們的信心，只要是好的團隊好的製作，觀眾一定會喜歡。」（編輯：張芷瑄）1110809