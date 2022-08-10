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紙風車暑假前進嘉縣 連演2場蕃薯森林奇遇記

2022/8/10 13:05
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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）紙風車劇團暑假前進嘉義縣，12日與14日晚上分別在義竹鄉農會旁空地及鹿草圓山宮演出「蕃薯森林奇遇記」，是藝術與娛樂性兼顧的兒童戲劇，免費入座，邀請大小朋友一同觀賞。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，紙風車劇團貫徹將藝術帶到每個孩子面前的初衷，開始恢復各地的藝術巡演，在暑假尾聲前進嘉義縣。

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縣府指出，紙風車劇團將於12日晚上7時在義竹鄉農會旁空地、14日晚上7時在鹿草圓山宮演出「蕃薯森林奇遇記」，免費自由入場。

縣府表示，「蕃薯森林奇遇記」將耳熟能詳的虎克船長及小飛俠角色進行改編，角色串連中西童話，藉由舞蹈、音樂、燈光等效果，帶來一場藝術性與娛樂性兼顧的兒童戲劇，非常精彩。這2場演出是中國信託慈善基金會贊助的第36屆「點燃生命之火兒童戲劇巡迴系列活動」。（編輯：張雅淨）1110810

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