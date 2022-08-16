酷集劇場逆風啟航 辜懷群徵新製作補助百萬經費

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）受到疫情影響，辜公亮文教基金會專為觀光客演出的台北戲棚取消600場，損失不小，但執行長辜懷群決定重推酷集劇場，對外徵求新製作並補助百萬經費，希望表藝環境大家一起好。

辜懷群接受中央社專訪時表示，表演藝術界沒有所謂的英雄，「劇場一個人扛會倒閉，如果沒有一群人一起拚命，不成表演藝術。」辜懷群說，如果有一些資源，包括場地時間甚至預算能夠與大家共享，鼓勵那些即使如此辛苦仍有創作力的演員、編劇與團隊，「他們多活一個，未來就有更多好表演可以看。」

辜懷群表示，基金會主要是在營運台泥士敏廳，但全球性的疫情來襲，沒有觀光客，也就不會有演出。基金會支持的台北新劇團也已經取消美國與中國巡演，在減量演出的情況下，辜懷群決定將過去募款剩餘的預算拿出來，與還在這個圈子奮鬥的創作人共享。

辜公亮文教基金會並非營利機構，辜懷群說，希望透過「酷集劇場」計畫，預計徵集3檔創新的表演團體全新製作，最高補助新台幣100萬元經費，團隊自行售票，票房所得悉歸團隊。除了預算之外，辜懷群表示，還將支持7到8個時段的排練空間，「小錢做小事，觀眾就不會沒得看，團隊不會沒得演。」

從一名台大外文系教授到轉身投入劇場，辜懷群的「叛逆」延續至今，她說這個計畫原本取名叫做「唐吉訶德」，但立刻被同事推翻，「同事說我根本是拿著長矛騎著一匹『瘦』馬去挑戰，後來想起我們之前也曾經鼓勵實驗性創作的『酷集劇場』，決定沿用。」

酷集劇場2016年及2018年曾推出6檔共7場演出，如京劇身體實驗「易」，以及融合莎劇、爵士樂與京劇的「馬伯司氏」等，當初設定是演出高度實驗性小劇場，只有10萬到20萬元預算，但辜懷群認為，100萬元可以讓大家做得更好。

辜懷群預估，士敏廳座位大概300個上下，如果售票，團隊也不可能回本，「我們願意支持超過票房收入的錢，讓更多人願意一起來做。」

辜懷群表示，從公布到截止時間的確有點短，「但我們就想鼓勵即使環境不好仍整軍備戰、不輕易放棄的劇場人，即使沒有奧援，他們仍時時準備繼續朝夢想前進的人。」

目前徵集截止日是9月12日，9月下旬公布獲選團隊，11月19日起連續3個週末在台泥士敏廳展演，每檔2場演出，週日場則在基金會「酷雲劇場」YouTube頻道同步直播。

2022酷集劇場徵集辦法如下：https://www.koo.org.tw/uploads/2022KOOTHEATER/2022KOOTHEATER-INTRO.pdf。（編輯：張雅淨）1110816