金點概念設計獎報名創新高 19作品搶年度最佳設計

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（中央社記者王寶兒台北17日電）2022金點概念設計獎今年報名件數創新高，在5114件來自台灣、日本、俄羅斯等29地參賽作品中，共有43件作品獲得金點概念設計獎標章，其中19件則將角逐年度最佳設計獎。

台灣設計研究院透過新聞稿表示，今年獲得金點概念設計獎標章的43件作品有許多亮眼的設計提案，為日常生活應用、社會及環境議題大膽提出解方，更不乏具商業性及市場性的潛力之作。而評審團也將進一步選出19件晉級決審，角逐年度最佳設計獎殊榮。

金點概念設計獎包含產品設計類、空間設計類及傳達設計類。綜觀今年入圍決審作品，竅門設計事務所主持設計師王俊隆、Alice Wang Design設計師王艾莉皆表示，今年有不少作品務實提出功能性的解決方案，表現出色，也期待未來能看到更多具實驗性或著重情感設計的大膽提案。

擔任複、決審評審的知名廣告人莊淑芬則表示，整體作品具備不錯的水準，其中不少台灣團隊在生活應用設計上的美學表現突出，期待創新能量在未來能觸及更多領域。

貝殼放大執行長林大涵從市場性及集資角度觀察，今年有不少具發展潛力及市場性的作品，而概念簡單有力且容易入手，或概念宏大但願景能引發人們內心期待、進而願意支持與匯聚資源去實現的作品，會特別吸引他的目光。

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電通邁格瑞博恩股份有限公司創意長周麗君提到，在概念作品的評選，她首重設計洞察的深度，以及設計者如何運用創意打開新的視角，而在執行上能否貫徹其概念、細節是否具備一定美感，也都是重要考量。

2022金點概念設計獎標章獲選名單已公布於官網；2022金點概念設計獎決審將於9月23日線上舉辦，決審評審團將選出象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」3名，每名得主可獲新台幣40萬元、獎狀及獎座。（編輯：張雅淨）1110817