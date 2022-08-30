基隆和平島星光影院播「再現聖薩爾瓦多城」紀錄片

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基隆市文化局9月1日晚間將在和平島諸聖教堂遺址舉辦星空電影院，放映紀錄片「小島大歷史–再現聖薩爾瓦多城」，邀請民眾一同回味並揭開深埋基隆和平島上的豐厚歷史文化。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月30日

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆市文化局將於9月1日晚間6時30分在和平島諸聖教堂遺址舉辦星空電影院，邀請鄉親到現地見證歷史的感動，一同欣賞紀錄片「小島大歷史-再現聖薩爾瓦多城」。

市府文化局長陳靜萍今天透過新聞稿表示，作為大基隆歷史場景再現整合計畫下重要的和平島考古計畫，紀錄片以埋藏在和平島的「聖薩爾瓦多城」為歷史主軸，探究經歷西班牙和荷蘭時期留下的文化痕跡，在今年城市博覽會於漁會正濱大樓展間放映，獲得民眾熱烈迴響。

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陳靜萍說，文化局因此決定回到和平島考古現地，就在緊臨諸聖教堂考古遺址旁舉辦星空電影院，希望藉由紀錄片中遠赴菲律賓與西班牙取景拍攝相關文史資料及珍貴歷史手稿文件，讓大家看見「雞籠」的改變及台灣歷史脈絡，同時呼應400年前大航海時代基隆的重要地位，就在大家腳下的這片土地。

陳靜萍指出，和平島諸聖教堂考古遺址是台灣近年來重要歷史遺跡發掘成果，為補足大家對和平島上聖薩爾瓦多城已然消失的想像，紀錄片特別前往菲律賓巴拉望島上的聖伊莎貝爾城，記錄保存完整的西班牙堡壘及當地村落的關係，更能想像當時西班牙人與巴賽人於和平島的場景，盼從基隆出發，以深具潛力的文化歷史與世界連結。（編輯：李錫璋）1110830