從事台灣南島語研究逾半世紀 李壬癸捐贈珍貴文獻
2022/8/31 19:01（8/31 19:27 更新）
中央研究院院士李壬癸（右）從事台灣南島語言相關研究逾半世紀，31日將珍藏多年的南島語言、語言學、少數民族語言、台灣南島語言叢書，研究紀錄與田野筆記、錄音與幻燈片資料等捐給國家圖書館，由國圖館長曾淑賢（左）代表受贈。（國家圖書館提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年8月31日
（中央社記者邱祖胤台北31日電）中央研究院院士李壬癸從事台灣南島語言相關研究超過半世紀，今天他將多年珍藏的研究資料、文獻、田野筆記捐贈給國家圖書館，期許更多研究者及學子持續相關研究。
根據國家圖書館發布新聞稿，國家圖書館今天舉行「李壬癸院士學術研究資料捐贈儀式」，包括李壬癸珍藏多年的南島語言、語言學、少數民族語言、台灣南島語言叢書，研究紀錄與田野筆記，錄音與幻燈片資料，均贈與國家圖書館典藏。
國家圖書館館長曾淑賢致詞時表示，這是國家圖書館有史以來第一次接受這麼大量捐贈，且內容涵蓋捐贈者個人所有類型的研究文獻及文物，如此完整捐贈也為國家圖書館徵集學者專家的捐贈，樹立了重要的里程碑。
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李壬癸致詞時表示，台灣南島語言歷經一百多年的調查研究，是台灣最有學術價值的文化資產，並已在國際學術界佔有一席之地，他過去54年調查研究南島語言的過程，累積了許多珍貴資料及文獻，特別要藉此感謝各方言的「發音人」，若沒有他們，便無法將方言調查、保存下來。
中央研究院院士何大安致詞時表示，李壬癸相當重視第一手資料，而且親知親為，不假他人，嚴謹治學態度成為後進典範。何大安指出，李壬癸投身研究超過半世紀，為南島語研究填補空白，今日更將畢生學術研究文獻資料捐贈給國家圖書館，代表這些珍貴的研究將被永久典藏。（編輯：陳仁華）1110831
李壬癸教授研究室藏書。（圖取自facebook.com/ncl.tw）
李壬癸教授珍藏地圖資料。（圖取自facebook.com/ncl.tw）
李壬癸教授的田野筆記。（圖取自facebook.com/ncl.tw）
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