優人神鼓「轉山」 國家劇院與本山礦場零時差共演

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表演藝術團體「優人神鼓」年度新作「轉山」，2日起將在台北國家戲劇院登場，結合5G科技與優人西藏朝聖的所見所感，盼引領觀眾在虛實變化中展開一場「看見自性、尋回本心」的旅程。（兩廳院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月1日

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）優人神鼓年度創作「轉山」2日起將做世界首演，其中台北部分場次利用5G科技，將金瓜石地質公園本山礦場的實境演出畫面，遠端傳送到國家戲劇院舞台，零時差共演。

優人神鼓創辦人同時也是「轉山」導演劉若瑀今天在記者會上表示，每個優人的作品都存在著她與優人團隊自身對生命的了解，「希望藉著金瓜石地質公園礦場場景的異地共演，將我們自己經驗過的生命狀態，用藝術創作的方式來表達，如實呈現給觀眾。」

劉若瑀提到，20年前優人神鼓全團到西藏轉山，全團走到海拔3000公尺時寸步難行，但卻在走到海拔5500公尺之時，身體突然感覺如履平地，「我心裡很清楚，這就像是修行的道路上三門體空般的感悟。」劉若瑀說，這部「轉山」也將從闡述生命本質出發，以異地共演形式體現科技與心靈宇宙的無限相應。

劉若瑀也設計了3個片段，讓觀眾可以真實感受到異地共演的企圖，包括「獻哈達」，透過表演者戴著藏戲平板式面具，以獻哈達向諸佛獻供跳神之舞，希望可以達到敬神和為眾生消災驅邪的雙重目的。

另一段「大風雪」則是演出眾人精疲力竭，在暴風雪的聲音之中倒下；接著出現蓮師及四尊神獸，為在生活及生命中困頓不安的人們加持，讓內在力量覺醒。最後則是「慶典曬大佛」，透過參拜曬佛並將手中的哈達投向佛像，表達敬意，祈福一切平安圓滿，共同歡慶。

藝術總監黃誌群表示，「山不轉路轉，路不轉人轉，人不轉念轉，念不轉心轉，心不轉，則隨緣當下而轉。」黃誌群說，對團隊而言，5G技術有太多不可預測的未知，「而此未知感非常當下，也很真實。」

黃誌群說，「轉山」結合5G科技與優人西藏朝聖的所見所感，希望能帶給觀眾在虛實變化中展開一場「看見自性、尋回本心」的旅程。

優人神鼓「轉山」將於9月2日到4日演出，地點在台北國家戲劇院。9月3日下午場與9月4日下午場有5G傳輸異地共演。（編輯：張雅淨）1110901