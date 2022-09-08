愛丁堡藝穗節台灣季屢獲好評 前進規格更高藝術節

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣表演藝術團隊今年在8月底閉幕的國際藝術盛事「愛丁堡藝穗節」屢獲專業評論5顆星評價，獲獎數也較往年多。圖為參演團隊「翃舞製作」獲大會頒發「藝穗節精神獎」（Spirit of the Fringe）。（翃舞製作提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年9月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦8日專電）台灣表演藝術團隊今年在國際藝術盛事「愛丁堡藝穗節」屢獲專業評論5顆星評價，獲獎數也較往年多。駐英國代表處文化組長陳斌全說，將推動台灣參與規格更高的愛丁堡藝術節。

在文化部支持下，台灣表演藝術團隊今年連續第9年以「台灣季」國家品牌參與規模在全球數一數二的愛丁堡藝穗節。藝穗節在8月底落幕；「台灣季」共推出「舞鈴劇場」、「周寬柔Ｘ安娜琪舞蹈劇場」、「曉劇場」、「翃舞製作」等4個表演團隊，並舉辦系列論壇，論壇今年更首次成為藝穗節大會的正式節目。

陳斌全告訴中央社，「台灣季」明年邁向第10年，相信來自台灣的團隊在掌握國際藝術市場脈動及大會各項創新作為後，依然將在愛丁堡藝穗節（Edinburgh Festival Fringe）有出色表現。文化部期待提供適當協助，以將台灣優秀的表演藝術團隊推向規格更高的「愛丁堡藝術節」（Edinburgh International Festival）為努力目標。

今年參與愛丁堡藝穗節的台灣團隊不僅獲Broadway Baby、The Skinny、The List、Scottish Field、FEST、The Wee Review等專業藝術媒體關注，紛紛給予4至5顆星評價，「衛報」（The Guardian）、「蘇格蘭人報」（The Scotsman）等大報也有相關報導。

此外，「舞鈴劇場」的作品「生命之光」開演當天即獲選為藝穗節特別推薦節目；「周寬柔Ｘ安娜琪舞蹈劇場」的TOMATO以及「曉劇場」的「潮來之音」獲藝穗節主場館之一Summerhall「令人難忘的演出」獎項肯定；「翃舞製作」的「再 見」多次獲5顆星評價，並獲大會頒發「藝穗節精神獎」（Spirit of the Fringe）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化部駐英文化組指出，受英國國內罷工、通貨膨脹、物價上漲等因素影響，愛丁堡藝穗節今年的節目數量與票房成績較疫情爆發前的2019年遜色。不過，根據主辦方統計，今年仍有來自63個國家的藝術家帶來超過3300場演出，並售出超過220萬張門票，顯示疫情後的藝術展演市場未失去生機，各國也見證了台灣的文化藝術實力。

值得一提的是，「台灣季」8月15日在Summerhall舉行「台灣之夜」，現場湧入超過200名各國藝文專業人士與愛好者，還有約10位蘇格蘭議會議員、愛丁堡市議會議員及市政府高階官員出席，藝穗節大會執行長麥卡錫（Shona McCarthy）、蘇格蘭國家舞蹈中心Dance Base藝術總監迪耶斯（Morag Deyes）等藝文界要角也親臨致詞，顯示台灣在英國相關領域的耕耘成果。（編輯：周永捷）1110908

台灣表演藝術團隊今年在8月底閉幕的國際藝術盛事「愛丁堡藝穗節」屢獲專業評論5顆星評價，獲獎數也較往年多。圖為參演團隊「曉劇場」獲藝穗節主場館之一Summerhall頒發「令人難忘的演出」獎。（駐英國代表處文化組提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年9月8日