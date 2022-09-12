馬寇爾攜手小提琴家黃俊文 把大自然搬進音樂廳

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）「自然」是台灣這座寶島蘊藏的實力之一，也是療癒身心的要素。NSO國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾攜手小提琴家黃俊文，帶來布魯赫「蘇格蘭幻想曲」，把大自然搬進音樂廳。

NSO國家交響樂團今天舉行新樂季記者會，音樂總監準．馬寇爾將延續「主題」、「地區」及「作曲家」三大方向做開展和延伸，新樂季主題焦點將放在「自然風光」、「法國音樂」、孟德爾頌以及拉赫瑪尼諾夫2名作曲家。

馬寇爾表示，從造訪花東到登玉山，每次來到台灣，除了音樂會行程之外，他都會把握機會造訪台灣各地，希望深深感受和體會台灣的多元文化，「正因為台灣有著多元觀點和豐富文化，才讓每個人有更多發展可能與空間，這是非常振奮人心的事情。」

馬寇爾表示，希望與愛樂朋友分享音樂中的旖旎風光，作曲家在大自然中的所見所聞轉化為音符，展現一幅幅絕美聲景。

馬寇爾說，2022年是德國作曲家孟德爾頌逝世175週年，樂團也將帶來他最著名的協奏曲及交響曲作品。今年樂團也將焦點鎖定拉赫瑪尼諾夫，帶來鋼琴協奏曲系列作品，從他一首首鋼琴與樂團的作品聽見他的音樂人生。

NSO開季音樂會「琴炫蘇格蘭」將由馬寇爾率領黃俊文登場，開場德布西的「蘇格蘭進行曲」以蘇格蘭民謠捕捉北國遼闊山海的情韻，讓聽眾彷彿身歷其境；黃俊文帶來布魯赫的「蘇格蘭幻想曲」，從開頭扣人心弦的緩慢旋律、二三樂章的生氣蓬勃，到最終章的鏗鏘威武，透過小提琴與樂團細膩詮釋，都將一一呈現。

音樂會壓軸則由馬寇爾與樂團將帶來孟德爾頌第三號交響曲「蘇格蘭」。馬寇爾表示，蘇格蘭和台灣一樣是四面環海的島嶼，「這場演出曲目透過不同作曲家的視角，來聆聽蘇格蘭這座島嶼，也可以對應到台灣，邀請大家在聆聽的過程中，共感音樂與人生的連結。」

黃俊文表示，每次與馬寇爾合作，都能感受到他強大的觀察力和組織力，在這首布魯赫「蘇格蘭幻想曲」中，豎琴為小提琴伴奏，彼此扮演著和聲共融的重要角色，「整首曲子很節慶，希望讓大家在疫情時刻聽見希望。」

NSO開季音樂會「琴炫蘇格蘭」將於9月16日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：屈享平）1110912