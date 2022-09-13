屏東阿卡貝拉音樂會24日登場 14團輪番演唱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「家之所在–2022屏東阿卡貝拉音樂會」24日將在屏東藝術館舉行，由排灣族孩子組成的人聲樂團「排灣貝拉–Paiwanpella」也將參與演出。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏東年度阿卡貝拉音樂會去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年將在24日於屏東藝術館復辦，14團輪番開唱，橫跨8歲到80歲團員，以豐富曲風精彩演出，票房已售出7成。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，演出內容結合今年出版的阿卡貝拉（A cappella）合輯「歸來．返去」，透過不同年齡的人聲演唱，交織出「家」在生命歷程中的各種面向。

文化處指出，參與音樂會演出團隊有超世紀、大襟衫、補給艦、寶齡爵仕、LA Bee彼、Acapassion、脩禮記、SURE、T.K.T停看聽、Paiwanpella排灣貝拉、Our song、Star's echo、阿緱囝仔、New Style共14個團體。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府提及，12年以來，推動人聲樂團培訓計畫，共成立14團，學員年齡涵蓋老中青，還有客家、排灣等不同文化特色人聲樂團，不但年齡層最廣，樣態也最多元。

阿卡貝拉音樂會將於24日下午2時30分在屏東藝術館演出，全區票價新台幣200元，目前票房已售逾7成，喜歡阿卡貝拉獨特演唱風格樂迷，可洽OPENTIX兩廳院文化生活，或「屏東藝遊」官方臉書粉絲團查詢。（編輯：陳仁華）1110913