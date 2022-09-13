原民樂團Kanatal用台灣音樂撫慰加拿大原住民

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（中央社記者程愛芬溫哥華12日專電）台灣原住民樂團 Kanatal在加拿大歷經兩個月橫跨東西岸巡演交流，用音樂回應相遇的人事物，他們撫慰了加拿大原住民寄宿學校的倖存者，也讓加拿大人聽到了台灣的故事。

Kanatal在台灣阿美族語中是島嶼、國家的意思，恰巧與加拿大的英文發音相似。4位台灣原住民音樂人蘇瓦那、凡阿楚、馬紹和阿布絲去年組成全新樂團，帶著與世界對話的初衷啟程，來到加拿大尋找原民自我的養分。

搭機離開溫哥華前，Kanatal接受中央社訪問，分享這一趟走過加拿大音樂節、博物館和原住民交流音樂的種種心得與感受。

他們說：「台灣越來越懂得包容和尊重不同族裔，但更感佩加拿大政府不遺餘力推動與原住民的和解、而原住民也持續捍衛保留自己文化特質的雙向努力。」

在西岸卑詩省，Kanatal認識到Lil'wat和Squamish民族共同生活在傳統領地的智慧。兩個原本倚山、傍水的民族，互相學習彼此的文化與生活，甚至合作創立惠斯勒原民文化中心（Whistler Cultural Centre），讓更多人了解自己的文化。

在東岸安大略省，他們參與原住民傳統部落聚會，看到他們不為觀光做慶典，而是實踐自己的傳統生活，並結合當代流行元素或自己獨特的創意風格。

凡阿楚覺得這展現了加拿大原住民社群的獨立與蓬勃，啟發了台灣原民追求平權運動的藍圖。「我想積極召集有志一同的原住民青年，討論如何振興部落，解決台灣原鄉人口外移、文化流失的普遍困境。」

這一趟他們走訪了東西岸的部落長屋、原住民博物館和文化中心等，也正好碰上教宗訪問加拿大，為寄宿學校黑暗歷史向原住民道歉，讓Kanatal更直接感受到原住民創傷和撫慰的過程。

在米遜民謠音樂節 （Mission Folk Music Festival） 中，認識了Sto:lo民族80多歲的耆老Síyamiyatelíyót（Elizabeth Phillips）。小時候她被迫送到寄宿學校，為了保守住文化認同，她不停在腦海中用母語和自己對話。音樂超越語言，阿布絲演唱的台灣原住民古謠「小鬼湖之戀」讓Síyamiyatelíyót感動落淚，起身以母語為眾人祈福並與阿布絲相擁。

蘇瓦那說，Kanatal在音樂節結束後與加拿大原住民音樂團體Good Medicine Songs共同創作錄製了兩首單曲，結合台灣及加拿大原住民語，唱出彼此的心情，代表一段真摯的跨洋之愛。

Kanatal整趟旅程中好幾次與多個加拿大樂團合作共製，也和出身南美的難民音樂人即興共演，馬紹對此印象深刻。他說：「這不僅單純是巡迴演出，而是藉著音樂能深入認識與感受在地的歷史、運動、文化、語言和思想。每一天都有收穫。」

回到台灣後，Kanatal將籌備發行新專輯，更計劃明年重回北美展開跨國專輯共製。（編輯：林憬屏）1110913

台灣原住民樂團Kanatal拜訪溫哥華島Kumugwe Cultural Society，與當地藝術家進行文化交流。第一排右起：蘇瓦那、凡阿楚、阿布絲、馬紹。（加拿大亞裔活動協會提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年9月13日