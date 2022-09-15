陶藝經典影展17日登場 一窺國寶奇才製陶之路

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新北市鶯歌陶瓷博物館與台北大學合作推出「陶藝經典影展」，分別記錄6名陶藝大師的生平故事及創作歷程，其中包含擅於傳統「古早碗」製作技術的陶藝師蘇正立。（鶯歌陶瓷博物館提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月15日

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（中央社記者高華謙新北15日電）國立台北大學師生歷經2年盤點文史資料，17日起與鶯歌陶博館合作推出「陶藝經典影展」，民眾可一窺6部陶藝大師創作故事，包括國寶級製壺大師曾財萬、陶藝奇才王惠民等。

新北市立鶯歌陶瓷博物館發布新聞稿表示，陶博館與國立台北大學海山學研究中心攜手合作「陶藝經典影展」，由教授、學生攜手影展團隊歷經2年聽取學者演講、訪談在地陶師與工藝家等，終於完成6部作品，記錄陶藝大師王惠民、曾財萬、吳明儀、蘇正立、陳木泉與賴唐鴉人生故事與創作歷程；9月17日到10月30日每天在陶博館1樓陶藝舞台播出。

「陶裡乾坤」拍攝鶯歌傳統工藝大師曾財萬自經營米缸、花盆等傳統日用陶器，到創立工作室製作手拉坯茶壺，成為國寶級製壺大師；「陶藝界的冒險家」王惠民自就讀國立海洋大學輪機系時到海上實習、環遊世界，最後與藝術扯上關係，成為陶藝奇才。

「陶出新天」講述從小受家族薰陶的吳明儀，繼承祖業成為第24代傳人，積極追求創新；「立晶窯匠」紀錄出生在陶業家庭的蘇正立習得父母輩傳統「古早碗」製作技術，將台灣傳統文化藝術帶回日常生活。

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「靖翁陶庵」陳木泉退伍後到鶯歌謀生，一落腳就是50年，他從潛心製作原住民族風格陶藝到投入「天目釉」的創作世界，飽含生命歷練。「生活．藝術．家」賴唐鴉不屈於天生小兒麻痺的缺憾，在書法與工藝領域大放異彩，創立「家庭美術館」讓人們得以接近藝術創作日常。

陶博館館長張啟文表示，首度推出「陶藝經典影展」，透過影像說陶藝大師動人的製陶人生故事，可感受到陶藝大師們在做陶之路所秉持的熱忱與堅持，民眾也可感受人文與藝術交融的多重面貌。（編輯：張銘坤）1110915

台北大學師生耗時2年盤點文史資料，與新北市立鶯歌陶瓷博物館攜手合作，17日起將推出「陶藝經典影展」，邀請民眾一探6名陶藝大師創作故事，（鶯歌陶瓷博物館提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月15日