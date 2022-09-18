台南仁德擔水餅文化節 傳承逾200年習俗

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市仁德區大宅聖天宮今天舉辦擔水餅文化節，安排文化溯源尋根健走及擔水餅體驗，帶民眾擔起約20公斤重扁擔，依古例路線繞行土庫大宅老街道，盼以創意傳承逾200年傳統。

健走活動於清晨7時起跑，數百名參加民眾體驗擔水餅古禮路線，並飽覽土庫自行車道、三爺溪畔風景；擔水餅文化體驗則遵循古例，成人組擔起約20公斤重扁擔，繞行土庫大宅老街道，台南市長黃偉哲也到場響應地方民俗傳承。

黃偉哲致詞表示，擔水餅文化傳承多年，值得保存與發展，水餅也可推薦做為新生兒彌禮使用，健康又富有地方特色。

協辦活動的台南市議員郭鴻儀表示，根據相關文獻記載，仁德土庫土地公祠可溯源至西元1752年以前，最早土地公祠在目前大宅庄社東南邊的農田，每年農曆8月12日土地公聖誕時，信眾為感謝保佑莊稼豐收，賜福家戶人丁興旺，家中有添男丁或男孫者，將水果餅挑到土地公廟（爐主家）拜拜答謝。

郭鴻儀指出，拜完後會由各角落頭家將大餅福份分送到土地公爐下會員家，這樣的土地公信仰擔餅習俗一直延續到今天，已有200多年歷史。

郭鴻儀說，他的家族是土地公祠會員，自己出生時父親就曾擔水餅分送，他的兒子出生時輪到他親身參與擔水餅，過去人丁興旺，每到擔水餅時都非常熱絡，如今因少子化人數日漸稀少，習俗也漸遭淡忘。

郭鴻儀表示，大宅聖天宮擔水餅文化節，由109年度仁德區公所首次推動審議社造參與式預算計畫「藝起想想仁德共好」，獲得1320票支持，獲選為第一名方案，首次辦理擔水餅文化節就獲得廣大迴響。

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郭鴻儀指出，去年度因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年在許多民眾期待下復辦並增加名額，開放報名5天就已額滿，而文化傳承不僅需要熱情，更要走得長遠，希望擔水餅文化節活動可以年年舉行。

郭鴻儀說，未來還希望尋求跨區結合相似傳統文化，如歸仁區大埔福德祠擔餅歷史也相當悠久，與土庫一帶文化淵源緊密，藉由活動把福份再擴大，讓更多人能參與，使地方文化特色能夠被看見，並帶動區域繁榮發展。（編輯：卞金峰）1110918