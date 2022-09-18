風雨不減TAIWAN PLUS人潮 謝長廷探班品嘗三明治

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駐日代表謝長廷（右）首度連2天造訪2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節現場，他鼓勵明年將到日本設店的洪瑞珍三明治要繼續努力。中央社記者王寶兒東京攝 111年9月18日

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（中央社記者王寶兒東京18日電）2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節今天最後一天，東京雖然受颱風影響風雨不斷，但人潮不減，駐日代表謝長廷首度連2天造訪現場，今天探班還吃了受日本民眾歡迎的洪瑞珍三明治。

謝長廷昨天上午參加2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節開幕式後，今天下午再抵達日本東京上野恩賜公園，第一站先到工作團隊準備區致意。他說過去TAIWAN PLUS在2018年、2019年舉行時，他會在首日到訪，此次連續2天探訪，是擔心颱風對現場影響，還叮嚀工作人員要小心。

今天活動現場受風雨持續影響，但不少日本民眾仍來參觀，甚至上午11時開放入場前，就有民眾在撐傘等待。

謝長廷看見現場人潮也感到意外，他觀察，日本民眾在颱風天的習慣是不會出門的，這次活動吸引這麼多人很不容易，「現在在日本打台灣名號就是很好的，他們對台灣有親切感，台灣要珍惜，來的東西品質也要好。」

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2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節此次集結逾70個台灣品牌、表演團隊共襄盛舉，洪瑞珍三明治今年首度參與，成為現場搶手產品，昨天開賣1小時售罄，今天在中午也立刻完售。謝長廷品嘗洪瑞珍三明治、基隆連珍芋泥點心後，鼓勵店家努力「一起將台灣招牌擦亮」。

謝長廷說，現在日本有個詞是「台灣LOSE」，意即不能來台灣而產生的失落感。今年2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節人潮眾多，可能就是因為日本人期待很久。（編輯：張芷瑄）1110918

2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節18日最後一天，駐日代表謝長廷再度造訪現場，品嚐大受日本民眾歡迎的洪瑞珍三明治。中央社記者王寶兒東京攝 111年9月18日