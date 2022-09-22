多倫多國際作家節將登場 紀大偉談科幻酷兒文學

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（中央社記者胡玉立多倫多21日專電）應邀參與多倫多國際作家節的台灣作家紀大偉9月底將造訪加拿大，並在蒙特婁舉辦講座介紹作品，期盼在加拿大引發關注，讓讀者感受台灣科幻小說的深度及魅力。

50歲的紀大偉任教於國立政治大學台灣文學研究所，是研究台灣同志文學歷史及類型的先驅；此行是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後紀大偉首度現場與國際讀者見面。他說，希望有機會帶領大家思考：「科幻小說裡那些探索未來的太空人或科學家主角是否可能跳脫以白人為主體的傳統，由台灣同性戀者和跨性別者擔綱？」

1974年創立的多倫多國際作家節（Toronto International Festival of Authors）訂9月22日至10月2日在多倫多湖濱中心舉行，邀請全球30多國優秀作家進行對談、朗讀會、工作坊、簽書會等逾200場實體及線上活動。此盛會與美國筆會PEN World Voices文學節及法國Saint-Malo文學節並列全球8大文學活動，每年吸引8萬人次共襄盛舉。

紀大偉將參加9月30日的主題創作朗讀會、10月1日的專場座談會及個人作品「膜」簽書會。在主題創作朗讀會中，紀大偉受邀與其他10位世界各地作家以「我們重逢，只為分崩離析」（We come back together, only to fall apart）為共同主題，就疫後時代現象創作短文，並發表與朗讀短文；所有作品將集結數位出版，進一步深化台灣作家與世界對話。

膜是一部科幻酷兒文學作品，1995年出版中文版，2015年發行法譯本；英譯本在文化部翻譯出版獎勵計畫贊助下，由澳洲國立大學文學院教授韓瑞（Ari Larissa Heinrich）翻譯，去年6月由美國哥倫比亞大學出版社發行。

膜以21世紀末高科技城市為故事背景，海底成為人類主要居住地。書中描繪的未來世界，肉體與腦意識可以分離，性別和酷兒已經沒有意義。本書不僅討論科技如何影響未來人類社會，揭露科技倫理與資本霸權問題，也探討性別的流動與多樣性。自紀大偉創作出版迄今已逾25年，概念放在當代社會依然新穎。

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紐約台北文化中心表示，台灣的民主自由、人權及性別平權運動蓬勃發展，全球有目共睹。在紐文中心推薦下，紀大偉帶著「膜」英法譯本在國際重要文學活動上曝光，吸引國際讀者認識台灣文學多元風貌，同時彰顯台灣平權發展的友善環境。

紀大偉除了在9月30日和10日1日參加多倫多國際作家節，另外將於27日及28日分別在蒙特婁女性主義獨立書店L'Euguélionne和麥基爾大學（McGill University）1041教室舉行巡迴講座。（編輯：郭中翰）1110922