0+7新制將上路 故宮串聯觀光產業吸外國客

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（中央社記者王寶兒台北3日電）入境「0+7」新制將上路，故宮將透過串聯觀光產業、推動套票等方式吸引外國觀光客回流，但目前尚未開放陸客觀光簽證，故宮院長吳密察表示，除串聯觀光產業外，首要會以日本觀光客為主推目標。

立法院教育及文化委員會今天邀請國立故宮博物院就「國境開放後故宮博物院應如何延攬國外觀光客」專題報告。近年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，故宮參觀人數驟降近8成，以北院最受衝擊，2018年參觀人數逾380萬人，去年僅逾41萬人。

吳密察說，非常期待邊境開放，尤其是北院，今年截至第3季，北院參訪人數為35萬人，今年期望可達50萬人。但邊境開放後第一波，會因是觀光客或是商務客有很大的影響，首先將針對觀光業者合作以便迎接觀光客。

吳密察說，會以日本觀光客為首要目標，「我們很重要的觀光客是來自中國大陸、香港、日本及韓國，這些國家的觀光客在邊境開放後如何流向很重要。」

民進黨立委張廖萬堅指出，目前中、港、澳旅客入境仍未開放觀光簽證，以北院外籍觀光客最大占比中，依序排行是陸客、日本客及韓國客，故宮官網目前卻只有中文、英文、日文3種語言，應思考如何因應。吳密察回應，會盡快於官網加入韓語。

因應「0+7」新制，吳密察表示，故宮將透過串聯觀光產業、辦理館所聯票及旅遊套票、參與國際展會及國際行銷活動、強化觀眾設施及服務等措施，以利外國觀光客造訪故宮。

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以日本觀光客而言，故宮因應邊境新制相關規劃措施，包含強化日語語音導覽內容及服務說明、加強推播故宮精品的IG英文帳號及日文帳號、Twitter的英文及日文帳號等，針對國際旅客進行社群媒體行銷。

國民黨立委林奕華認為，故宮規劃方案以觀光套票、推銷文創商品為主，反而沒有宣傳展覽，「讓故宮變成附屬品。」應同時向外國觀光客主打故宮展覽內容。吳密察則表示，會在年底就公告隔年每檔展覽名稱，以便讓人規劃旅遊時間。（編輯：張雅淨）1111003