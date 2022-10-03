黃凱珉染疫仍續賽 印第安納波利斯小提琴大賽奪冠

（中央社記者趙靜瑜台北3日電）28歲美籍台裔小提琴家黃凱珉（Sirena Huang）獲得第11屆美國印第安納波利斯國際小提琴大賽首獎，這是北美最大的小提琴國際大賽。黃凱珉比賽時檢測出陽性染疫，仍堅持出賽，意志力堅強，最終夢想成真。

黃凱珉將可獲得7萬5000美元（約合新台幣240萬元）、紐約卡內基音樂廳獨奏會，以及錄製專輯的機會；未來4年除了有專屬經紀人打理音樂事業外，也可以使用已故小提琴教育家金戈爾德（Josef Gingold）使用過的1683年史特拉底瓦里名琴，直到2026年下次大賽。

除此之外，黃凱珉還拿到大賽其他8個特別獎，可說是最大贏家。上一屆得主是小提琴家林品任。

從參賽到確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），又從確診到獲得首獎，黃凱珉今天接受中央社記者專訪時表示，比賽這段期間，她的心情如「坐雲霄飛車」，「站在比賽舞台上，我沒有感覺我是在比賽，反而像是演出，很自然。」

黃凱珉說，她從8歲就開始看印第安納波利斯國際小提琴大賽（International Violin Competition of Indianapolis），「那是我們全家齊聚的時光，我們會看每一個人拉得好不好，每隔4年就會一起，就像看奧運一樣」。黃凱珉說她當時就有很多夢想，「也許有一天我也能參與其中」，現在終於夢想成真。

黃凱珉回憶比賽經過，第一輪初賽共39人，她抽到4號，結果回到住處發現自己快篩陽性，「第一個念頭是：我完蛋了！」黃凱珉立刻通知主辦單位，主辦單位調整成讓她最後一天參賽；站上舞台那天，黃凱珉症狀明顯，頭痛加上耳鳴，但她還是盡力發揮實力演奏，一關闖過一關，最終獲得首獎。

這次大賽的評審團之一，小提琴家林昭亮接受中央社記者專訪表示，這是他第一次聽到黃凱珉的演奏，「我在初賽就被她吸引，她很有個性，很特別，不是那種從一個比賽到另一個比賽的參賽者，她最後一輪的自選曲德弗札克『小提琴協奏曲』，就很令我動容，首獎眾望所歸。」

黃凱珉則表示，她從小就很喜歡德弗札克「小提琴協奏曲」，「這首樂曲很美，但卻沒有太多小提琴家演奏，我希望趁比賽機會將這首子介紹給大家；二則因為比賽的選曲很重要，曲子不能太熟，也要保有一些新鮮感，演奏起來才會有熱情和火花。」

黃凱珉畢業自耶魯大學，拿到演奏家文憑，父母親都來自台灣。黃凱珉說因為父親非常喜歡古典音樂，一開始學琴表現普通，後來父親帶她去學琴，琴藝開始突飛猛進，「那是我們父女的時光，回家路上父親會跟我討論整理剛剛老師教的，回家複習。雖然是我在學小提琴，但我父親就好像跟我一起上課了一樣。」

黃凱珉說，她一直認為音樂是她接觸人們的方式，「我認為這個獎是我未來用音樂服務更多人的平台，這個獎帶來的責任很多，我會一直努力。」

黃凱珉說，未來除了希望返台與樂團合作之外，她也希望能夠未來有一天自己可以策畫音樂節，透過舞者、畫家，甚至作家一起表演，展現不同文化，希望能做到以各種主題與不同的人們相遇，一起愛上音樂。（編輯：陳仁華）1111003