壞鞋子舞蹈劇場「渺生」 西班牙藝術節首演

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）受台灣傳統「牽亡歌」文化啟發，壞鞋子舞蹈劇場舞作「渺生」首度代表台灣，參加西班牙曼蕾沙「加泰隆尼亞地中海藝術節」演出，展現台灣當代舞蹈魅力。

文化部今天發布新聞稿表示，駐西班牙代表處文化組與壞鞋子舞蹈劇場合作推出舞作「渺生」，藉由聚焦「螺旋」作為主要的身體動能，以低限、簡約、重複的身體路徑，開放迎接萬物能量的動流交匯，展現意識和肉身之間進行來回的存在辯證。

駐西班牙代表處文化組表示，曼蕾沙「加泰隆尼亞地中海藝術節」（Fira Mediterrania de Manresa）為該自治區最重要的藝術節之一，台灣這次參與，將可提升台灣表演藝術在西班牙能見度，進一步觸發更多交流。

「渺生」延續壞鞋子舞蹈劇場藝術總監也是編舞家林宜瑾從「牽亡歌」裡觀察到的靈魂觀，加上她對生命各階段的領悟跟觀點創作，2019年曾獲台新藝術獎提名，作品透過肉身軀體、精神意識、物理運動等碰撞與對話，提問「生」如何渺小，「渺」如何創生，窺探「身」而為人的生命課題。

壞鞋子舞蹈劇場成立於2014年，以「田野採集」作為主要的工作方式，長期走訪民間大小祭典、軒社、儀式場域，同時也深入大自然，感知與思辨「泛靈」所處的時空之間，希望建構具在地文化連結的當代舞蹈身體觀點，作為發展身體風格、藝術創作的核心價值。

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加泰隆尼亞地中海藝術節利用傳統與流行文化作為創造力，連結非物質遺產，建立與當代社會的聯繫，以藝術方式呈現。藝術節演出形式多樣，包括舞蹈、戲劇、馬戲團、街頭藝術及流行文化等，今年將從10月6日到9日舉辦。

「渺生」工作坊將於10月6日在拿屋劇場（Theatre Nau），10月9日在庫薩爾劇院（Teatre Kursaal）演出，詳情可詢「加泰隆尼亞地中海藝術節」表演資訊：https://firamediterrania.cat/es/next/2022 。（編輯：張雅淨）1111004