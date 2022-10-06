辜公亮基金會酷集劇場「百萬徵集」 3團隊獲選

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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）讓劇場人多一個創演機會，辜公亮文教基金會酷集劇場徵求新製作結果出爐，由李清照私人劇團感傷動作派、劉冠詳舞蹈與音樂工作室以及兆欣X華劇場3團隊入選，最高補助製作費100萬元。

辜公亮文教基金會發布新聞稿表示，入選團隊中，李清照私人劇團感傷動作派的「湘蘭圖」是劉亮延又一部結合京劇、歌仔戲、爵士樂的戲曲實驗小品；劉冠詳的「AI SH69VA 欲的終結版」以印度濕婆神為創作主題；兆欣執導的「雷峰塔1924」則是以詮釋跨界音樂來顛覆經典傳說的作品。

辜公亮文教基金會表示，這3個製作將獲得辜公亮文教基金會至多新台幣100萬元的經費補助，預計今年11月到12月的週末在台泥士敏廳首演，每檔演出2場，其中一場將在「酷雲劇場」YouTube戲曲線上頻道同步直播。

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不拘展演形式、融合戲曲元素的跨界創作是這次「酷集劇場」的徵選精神，辜公亮文教基金會表示，在10餘件投遞案中，包含偶戲、說唱、戲曲、原住民歌舞、現代舞、舞台劇、西方聲樂及爵士樂等等，文化元素多元，展現台灣表演藝術豐沛的創作爆發力。

為鼓勵大家在COVID-19疫情衝擊下依然創演不懈，這次未獲選團隊作品也將獲得「參加獎」，每團2萬元獎金。（編輯：張雅淨）1111006