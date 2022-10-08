劉墉「畫我童年」畫展 回首「大院子」美好記憶

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藝術家劉墉7日起在台北大院子推出畫展「劉墉–畫我童年」，8日並親自出席展覽開幕式，除與民眾分享童年回憶點滴，也說明近年健康狀況。中央社記者吳家昇攝 111年10月8日

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（中央社記者邱祖胤台北8日電）作家、藝術家劉墉今天在台北「大院子」藝文空間舉行「畫我童年」畫展，細數老台北純樸風光以及兒時美好記憶。

開幕記者會現場擁入上百民眾參觀，包括前台藝大校長黃光男、前故宮博物院院長馮明珠、攝影家莊靈、藝術家袁金塔、郭木生文教基金會董事長郭淑珍、執行長劉文良、台灣產業創生平台董事長黃日燦、中華文物學會理事長陳筱君、劉墉夫人畢薇薇、藝人白嘉莉等人出席。

「大院子」前身為日本海軍招待所，戰後成為台灣大學宿舍，著名學者臺靜農、殷海光都曾住在附近，劉墉兒時也住在這一帶。「大院子」歷經指定古蹟、火災、修復等過程，目前成為餐廳及藝文空間。

劉墉致詞時表示，前年他看電視新聞，知道「大院子」浴火重生，心情激動不已，「那不是我挨罵的地方嗎？」原來劉墉兒時頑皮，總是想要進「大院子」，卻都被罵出來。後來看到報導，馬上趕來這處「修舊如舊」的古蹟，並促成這次睽違10年的個展。

劉墉表示，這次展出的每一張畫都是他的美好記憶，他的老家在雲河街116號，13歲時家裡的房子一夜燒毀，但劉墉依然能從生活中找到樂趣，「我還記得當時從火場中跑出來，手摀著臉，眉火都燒掉了，整個房子燒到只剩磚造的茅坑，還有一根根柱子，我就以為自己處在古希臘的劇場，夜裡頭上頂著星星，我就在希臘的星空底下」。

劉墉又說，有一次半夜起來上廁所，忽然聞到一陣香味，原來失火時燒光的曼陀羅花竟默默抽芽、生長，而且開了花，「晚風襲來，帶著曼陀羅花香與廢墟的炭燒味，我覺得我忽然來到了廟堂之上，那種感覺好像周夢蝶的詩，好美。很多悲劇當中都可以找到美好，我也在自己的悲劇當中找到領悟及感觸」。

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這次展覽有不少作品都是台灣首展，包括「龍山寺慶元宵」，曾被被台北龍山寺作為「龍山寺之歌」的片尾畫面，其中畫著1200多個人物，表達劉墉對社會底層小人物的關懷。

劉墉1949年生於台北，師大美術系畢業，後赴美國取得碩士及博士學位，曾任中視記者、節目主持人，1990年移居美國，在世界各地舉行過30多次個展，出版文學著作、繪畫理論、工具書及畫冊共100餘種。（編輯：張芷瑄）1111008

「劉墉－畫我童年」畫展在台北市大安區大院子登場，8日下午舉行開幕記者會，展出作品呈現藝文工作者劉墉故居周遭的景物和記憶。中央社記者吳家昇攝 111年10月8日

藝術家劉墉「劉墉－畫我童年」畫展開幕式8日在台北市大安區大院子舉行，展出內容以「童年的回憶」與「童年的花鳥」為主題， 呈現劉墉故居周遭景物和兒時所接觸的花花草草，以及他記憶中的大院子。中央社記者吳家昇攝 111年10月8日