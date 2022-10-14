金掌獎移師台北辦理 期許成為台灣第4金

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2022雲林金掌獎14日移師台北中正紀念堂頒獎，最佳表演團隊獎由五洲勝義閣掌中劇團獲得，雲林縣長張麗善（左）頒發獎座給劇團團長曾民光（右）。中央社記者王騰毅攝 111年10月14日

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（中央社記者邱祖胤台北14日電）由雲林縣政府主辦、鼓勵布袋戲表演藝術的「金掌獎」今年移師台北，今天在中正紀念堂舉行頒獎典禮，最佳表演團隊獎由「五洲勝義閣掌中劇團」獲得，最佳劇本編劇獎由「黃世志電視木偶劇團」獲得。

典禮包括雲林縣長張麗善、文化部政務次長蕭宗煌、文資局長陳濟民、傳藝中心主任陳悅宜、雲林縣文化觀光處長陳璧君、霹靂多媒體董事長黃文章等人出席。現場演出包括歌手林強攜手「昇平五洲園」跨界演出，「三十舞蹈劇團」帶來創意舞蹈，壓軸則由金曲歌王荒山亮演唱。

張麗善致詞時表示，雲林作為布袋戲的故鄉，傳承豐富的布袋戲歷史及豐沛創作能量，近年更積極投入打造「雲林布袋戲傳習中心」，預計於2023年完工啟用，持續推動傳統文化向下扎根，並將布袋戲傳統文化與國際偶戲藝術接軌，讓布袋戲文化由「台灣意象」邁向國際舞台，並期許「金掌獎」成為台灣第4金。

蕭宗煌致詞時表示，台灣的布袋戲從野台戲、外台戲、內台戲，走到金光戲、霹靂布袋戲，現在的偶戲除了延續傳統，還結合劇場、燈光、音樂、虛擬影像，甚至拍成電影，已變成非常具有實力的文化創意產業，文化部除了持續支持傳統偶師，對於布袋戲傳習計畫及相關文化創意計畫也將給予更大的支持。

霹靂多媒體董事長黃文章說，台灣能拿出去跟人家比的不只有晶片、電腦，還有布袋戲，過去布袋戲只是平民的娛樂，難登大雅之堂，但因為前輩及先人的努力，才讓布袋戲文化藝術延續，「張縣長期待把金掌獎變成台灣第4金（金馬、金鐘、金曲），這是一件非常有企圖心的事，身為布袋戲行業的一員，一定要強力支持」。

金掌獎得獎名單包括評審團特別獎由「雷音劇坊」獲得；最佳操偶技術獎由「雲林五洲小桃源掌中劇團」獲得；最佳視覺藝術獎由「金宇園掌中劇團」獲得；最佳配樂音效獎由「西田社傳統劇場」獲得；最佳劇本編劇獎由「黃世志電視木偶劇團」獲得；最佳口白獎由「昇平五洲園」獲得；最佳表演團隊獎由「五洲勝義閣掌中劇團」獲得。

青年金掌獎方面，最佳主演獎由「逸蘭軒掌中劇團」鍾逸彥獲得；最佳團隊獎由「亦宛然掌中劇團」獲得。

布袋戲口白創意競賽方面，最佳創意編劇獎由陳明全獲得；最佳口白獎由林文成獲得；最佳人氣獎由江棕翰、林文成、楊怡樺、楊榮偉、林煌進獲得。（編輯：張芷瑄）1111014

2022雲林金掌獎頒獎典禮移師台北舉行，14日下午在中正紀念堂盛大登場，典禮中並安排昇平五洲園帶來聲光效果十足的精彩演出。中央社記者王騰毅攝 111年10月14日

2022雲林金掌獎頒獎典禮14日在台北中正紀念堂舉行，文化部次長蕭宗煌（右）出席與會，頒發最佳口白藝術獎給昇平五洲園林政興（左）。中央社記者王騰毅攝 111年10月14日

2022雲林金掌獎14日移師台北中正紀念堂舉行頒獎典禮，文化部政務次長蕭宗煌出席致詞，表達文化部對偶戲文化的重視與支持。中央社記者王騰毅攝 111年10月14日

2022雲林金掌獎頒獎典禮14日在台北中正紀念堂盛大登場，音樂人荒山亮也登台獻唱，帶來布袋戲相關組曲演出。中央社記者王騰毅攝 111年10月14日