台北地景公共藝術計畫開展 融合貓空自然人文

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）將貓空、指南山地區的自然景觀與人文環境融合，台北地景公共藝術計畫今天起開展，除了打造地景作品及劇場演出，還有10場工作坊活動，帶民眾領略茶葉、廟宇等在地文化。

台北市政府文化局今天上午舉辦台北地景公共藝術計畫開展記者會，文化局長李麗珠致詞表示，三貓計畫串聯貓空區域的文化力、在地力及宗教力，與在地夥伴共同推廣並建立城市品牌，包含貓空茶會、夜觀星等活動都廣受民眾歡迎。

李麗珠說，此次台北地景公共藝術計畫選在文山區辦理，希望透過藝術家打造的作品展現貓空深厚人文底蘊，還要感謝在地里長協助認養，讓藝術家的創作持續留在貓空，邀請民眾踴躍參與活動，一起體驗貓空地區優美的自然地景和文化故事。

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文化局介紹，活動期間即日起至11月13日，內容包含環境藝術家李蕢至以落葉、鋼筋等為材料打造的「山水螺旋」，還有紙雕藝術家成若涵爬梳在地歷史設計出的「一起生活」地景裝置，以及優人神鼓推出原創沉浸式劇場，帶給觀眾亦觀亦演體驗。

文化局指出，除此之外，10月22日起還有10場工作坊活動，包含茶文化體驗、指南宮建築巡禮、名人對談等，邀請民眾踏入貓空山林，認識在地文化故事；更多訊息可上「2022臺北地景公共藝術－走靜貓空」網站查詢。（編輯：陳仁華）1111019