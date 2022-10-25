維也納愛樂金聲祕訣 管樂木質厚實定音鼓用羊皮

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）百年天團維也納愛樂即將抵台，帶來南北4場演出。維也納愛樂獨特黃金之聲祕訣之一來自音樂家百年傳承的演奏方式之外，也來自樂器材質厚實，定音鼓甚至用山羊皮，得以讓整體音色更加圓潤。

牛耳藝術發布新聞稿表示，維也納愛樂10月26日將搭乘專機飛抵台北，由指揮家弗朗茲．魏瑟-莫斯特（Franz Welser-Most）領軍，帶來台北國家音樂廳3場，衛武營1場音樂會。

除了演出之外，10月29日衛武營場次將開放約300個名額可以到彩排現場聆賞，當天衛武營戶外劇場也將舉辦同步轉播。11月1日台北國家音樂廳場次也將在兼顧清潔消毒與開放的衡量下，限額、限時開放約300人名額到現場，感受維也納愛樂彩排時是如何熟悉新場地新聲響的過程。

維也納愛樂向來都是古典音樂精品的保證，除了團員們長年在維也納國家歌劇院工作時培養出的深厚默契之外，維也納愛樂百年來團員一代傳一代的獨特演奏方式，再加上對於樂器有獨特的音樂美學要求，也讓維也納愛樂成為古典音樂傳奇。

維也納愛樂單簧管首席丹尼爾‧奧登薩默（Daniel Ottensamer）從父親恩斯特．奧登薩默（Ernst Ottensamer）手上接下維也納愛樂單簧管首席，父親恩斯特從1982年開始2017年過世，一直都是維也納愛樂的單簧管首席，也是國立維也納音樂大學的單簧管演奏組教授，傳統就在耳濡目染中得以延續。

丹尼爾‧奧登薩默表示，如果要說祕密，他認為維也納的單簧管使用了比較多的木頭，共鳴更加厚實，音色更加深沉，也能與樂團整體發出的圓潤柔和更加相融，「當然我們的演奏方式也很特別，我們不會太直接演奏，而是透過音符逐漸上升，沒有明顯的開端，卻可以感受到細膩的音樂流動。」

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維也納愛樂定音鼓演奏家湯瑪斯．萊希納（Thomas Lechner）則表示，世界上只有維也納出品的定音鼓使用山羊皮，跟使用塑膠鼓皮的國際定音鼓相比，更能與樂團其他樂器聲音無縫接軌，「我演奏時會感受到定音鼓發出的心跳聲，在某些瞬間，樂團聲音就像是包覆我的溫暖大衣，那音樂時時刻刻觸動我的靈魂。」

維也納愛樂「首演之夜」將於10月27日舉行，地點在台北國家音樂廳。「維也納愛樂在衛武營」音樂會將於10月29日舉行，地點在高雄衛武營音樂廳。「玉山音樂饗宴」10月31日舉行，地點在台北國家音樂廳。「力晶2022藝文饗宴」11月1日在台北國家音樂廳舉行。（編輯：張銘坤）1111025