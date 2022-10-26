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百年天團維也納愛樂抵台 將展開南北4場演出

2022/10/26 20:07（10/26 20:16 更新）
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維也納愛樂近百名成員搭乘專機來台，26日晚間抵達桃園國際機場，班機靠橋後，指揮弗朗茲．魏瑟-莫斯特（Franz Welser-Möst）及3名成員轉乘禮賓車至環宇商務中心通關，其他成員則採一般通關入境。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月26日
維也納愛樂近百名成員搭乘專機來台，26日晚間抵達桃園國際機場，班機靠橋後，指揮弗朗茲．魏瑟-莫斯特（Franz Welser-Möst）及3名成員轉乘禮賓車至環宇商務中心通關，其他成員則採一般通關入境。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月26日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）百年天團維也納愛樂今天搭乘專機飛抵桃園國際機場，由指揮家弗朗茲．魏瑟-莫斯特領軍，將帶來南北4場演出，其中3場在台北國家音樂廳，1場音樂會在衛武營演出。

在指揮家弗朗茲．魏瑟-莫斯特（Franz Welser-Most）的率領下，維也納愛樂近百名成員搭乘的專機在晚間6時16分抵達桃園國際機場，班機靠橋後，弗朗茲．魏瑟-莫斯特及3名成員由機坪搭乘禮賓車前往環宇商務中心通關，其他成員則是一般通關入境。

根據牛耳藝術發布新聞稿表示，維也納愛樂除了演出外，10月29日衛武營場次將開放約300個名額可到彩排現場聆賞，當天衛武營戶外劇場也將舉辦同步轉播。11月1日台北國家音樂廳場次也將在兼顧清潔消毒與開放的衡量下，限額、限時開放約300人名額到現場，感受維也納愛樂彩排時是如何熟悉新場地新聲響的過程。

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維也納愛樂向來都是古典音樂精品的保證，除了團員們長年在維也納國家歌劇院工作時培養出的深厚默契之外，維也納愛樂百年來團員一代傳一代的獨特演奏方式，再加上對於樂器有獨特的音樂美學要求，也讓維也納愛樂成為古典音樂傳奇。

維也納愛樂「首演之夜」將於10月27日舉行，地點在台北國家音樂廳。「維也納愛樂在衛武營」音樂會將於10月29日舉行，地點在高雄衛武營音樂廳。「玉山音樂饗宴」10月31日舉行，地點在台北國家音樂廳。「力晶2022藝文饗宴」11月1日在台北國家音樂廳舉行。（編輯：方沛清）1111026

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