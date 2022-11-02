牛郎義麵激盪病中愛妻食慾 作家焦桐公開私房菜單

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紀州庵文學森林自2015年推出「作家私房菜」以來，備受喜愛文學作品的民眾青睞，2日推出第17道料理、由作家焦桐設計的「牛郎義大利麵」與「啤酒鴨」，前者是他在妻子生前化療過程中精心調理的一道菜，後者是他獻給小女兒的創意料理。（紀州庵文學森林提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年11月2日

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）作家焦桐的妻子謝秀麗生前因化療而失去胃口，焦桐精心推出「牛郎義大利麵」，成功激起妻子的食慾，今天紀州庵文學森林特別推出這道料理，並邀請作家前來試菜。

紀州庵文學森林自2015年推出「作家私房菜」以來，備受喜愛文學作品的民眾青睞，今天推出第17道料理、由焦桐設計的「牛郎義大利麵」與「啤酒鴨」，前者是他在妻子生前化療過程中精心調理的一道菜，後者是他獻給小女兒的創意料理。

焦桐現場談起這段往事表示，妻子最後的日子，他每天都提早回家煮晚餐給她吃，因為長期化療的人味覺變得遲鈍，胃口很不好，唯有不斷變換菜色，才能讓病人吃出好心情。有一天妻子說想吃義大利麵，焦桐馬上想到南義有一種味道強烈、色彩繽紛的「煙花女義大利麵」。

不過當焦桐念出這道菜的名字，妻子卻搖頭，焦桐於是靈機一動改了幾個名字「蕩婦義大利麵」、「瘋狂潑婦義大利麵」，妻子都搖頭，直到他喊出「牛郎義大利麵」，妻子眼睛為之一亮，才說「我要吃這個」。焦桐於是加入自己的巧思，融合彩椒、豆腐乳、飛魚卵及九層塔等食材，創造出味道層次豐富、顏色多彩繽紛的義大利麵。

焦桐也提到妻子離開後的生活，有一次送小女兒上學，女兒下車時匆忙丟下一句話：「爸，家裡沒有衛生棉耶，記得去買一下！」焦桐走進超市，卻不知該買哪一品牌，要問也來不及了，卻感受到妻子魂魄隱約降臨，嘲笑他的無助，焦桐一面罵她「三八婆」，卻又不敢回頭看，怕這麼一看妻子就不見了，後來成功買對了牌子的衛生棉，當天晚上福至心靈，煮了構思已久的「啤酒鴨」和女兒一起分享。

焦桐在「為小情人做早餐」書中提到，「焦妻走後我忘記所有的約會，忘記吃飯，忘記刮鬍子；有一天照鏡子驚見鏡中的陌生人，索性開始蓄鬍。倒是不曾忘記牛郎義大利麵，後來，我常常做牛郎義大利麵給我女兒吃，帶著懷念的意思。」

紀州庵文學森林館長封德屏致詞時表示，紀州庵文學森林的「作家私房菜」充滿文學同行之間相濡以沫、彼此往來的故事，許多作家將家中的家傳菜無私傳授，每一道菜都帶滿滿記憶與感恩的心情，有一兩道菜是紀念已故作家。

封德屏說，這些菜有辛酸、有甜蜜，也記載著文人往來溫暖的趣事，相信喜愛文學的朋友們來這裡品嘗之餘，都會有許多感觸。（編輯：張雅淨）1111102