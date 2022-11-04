沉浸式體驗劇場 「追夢之旅」啟發孩子想像力

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來自韓國的刷子劇團（BRUSH Theatre）4日在高雄衛武營推出沉浸式體驗劇場最新作品「追夢之旅」，打破觀眾席和舞台界線，啟發孩子想像力。（安徒生和莫札特的創意劇場提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月4日

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）由安徒生和莫札特的創意劇場主辦，來自韓國的刷子劇團（BRUSH THEATRE）今天在高雄衛武營推出沉浸式體驗劇場最新作品「追夢之旅」，打破觀眾席和舞台界線，啟發孩子想像力。

安徒生和莫札特的創意劇場發布新聞稿表示，「追夢之旅」講述的是在夢裡旅行的「孩子」為了尋找夢中的朋友「ALPI阿爾菲」，展開冒險的故事，藉由環景投影技術展現夢幻世界裡流轉的奇妙場面。原本空蕩蕩的劇場空間，將經由「3D立體影像」投射出叢林、沙漠、大海等擬真空間，啟發感官想像。

「追夢之旅」在韓國巡演數十場，最特別的是其獨特的舞台空間使用，在「追夢之旅」裡，觀眾可以跟著演員移動，自由地坐在四面被影像包圍的舞台區域裡觀看演出。透過打破慣常的觀賞形式，透過科技媒體藝術與演員熱情的表演交融為一體，帶來精彩的童心大冒險。

刷子劇團過往製作了Doodle Pop、Little Musician等作品，是韓國當代最具有全球知名度的劇團之一，多次受邀至英國愛丁堡藝術節演出，在25個國家進行了500場次以上的演出。

音樂劇「追夢之旅」是從刷子劇團作品「什麼都沒有的王國」重製化為音樂劇的作品。由第4屆韓國音樂劇大獎導演獎獲獎者吳魯菲娜和第6屆韓國音樂劇大獎編舞獎獲獎者蔡賢元攜手創作。

音樂劇「追夢之旅」將於4日在高雄衛武營國家藝術文化中心繪景工廠舉行2場演出。（編輯：張芷瑄）1111104