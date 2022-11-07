毀「黃河蘭州浮橋圖」人員遭懲 故宮：錯誤說法

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（中央社記者王承中、王寶兒台北7日電）民進黨立委林宜瑾說，故宮院藏「黃河蘭州浮橋圖」曾於2012年遭一名林姓科長毀損，且未受懲處。前立委陳學聖今天反駁說「負責人已受懲處」。故宮說，懲處是錯誤說法。

林宜瑾日前於臉書發文表示，今年依文資法指定的故宮重要古物「黃河蘭州浮橋圖」，幾年前因一名林姓科長在籌辦展覽過程中，發現展櫃尺寸較小，容不下該畫，採取削足適履的手段，要求人員把「原裝裱」的「花綾」左右兩側各裁掉一部分，就只是為了配合櫃內空間。

林宜瑾表示，林科長恣意破壞古物的行為，直到事後遭發現，典藏單位才用密件陳報給當時的院長馮明珠。可是馮明珠院長卻隱匿了這件事，不但沒有送考核會懲處、沒有交給政風調查，更不用說對外公開。以前到底還有多少毀損紀錄，她要求故宮全面徹查。

故宮昨晚發布新聞稿表示，該院藏確實曾遭毀損，並將啟動調查。

陳學聖今天發布新聞稿指出，院藏毀損案早在2013年就揭發，當時媒體有報導，負責人已受懲處，且原圖無損，立委不查證就以訛傳訛，刻意扭曲真相。

故宮今天早上發布聲明表示，有關媒體報導調離科長職務屬懲處一節，是錯誤說法，該員是研究員兼科長職，該調動僅是免兼科長職務，並非公務員考績法規定的記過等懲處內容，不列入個人的懲處紀錄。

故宮強調，將啟動回溯清查密件檔案，找出以往是否有人為毀損紀錄，不分年代，以相同的標準進行清理，並於清查完畢後完整公開結果。（編輯：管中維）1111107