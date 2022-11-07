「黃河蘭州浮橋圖」裱褙遭裁 2013年修護完成

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（中央社記者王寶兒台北7日電）民進黨立委林宜瑾指出，故宮院藏「黃河蘭州浮橋圖」曾於2012年遭一名林姓科長毀損。故宮表示，「遭人為毀損之陳報密件，已完成解密程序」，該畫已於2013年修護完成。

林宜瑾日前於臉書發文表示，只為了配合櫃內空間，故宮院藏「黃河蘭州浮橋圖」於2012年時，被一名林姓科長要求人員把「原裝裱」的「花綾」左右兩側各裁掉一部分。

國立故宮博物院則於昨天發布聲明表示，遭裁切花綾的文物，經查事件發生後並無進行修護的紀錄。故宮將啟動檔案清查及密件檢討，將已無列密理由的檔案解密，並於清查完成後公布清查結果。而關於當事人是否受懲處，經檢視資料，查無該事件的懲處紀錄。

立法院教文會召委鄭正鈐今天率立委赴故宮考察庫房，此外也詢問故宮是否能供眾人查看「黃河蘭州浮橋圖」現況，並開放媒體見證。以外觀觀察，「黃河蘭州浮橋圖」裱褙已無被裁切痕跡。

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雖然昨天故宮聲明提及「黃河蘭州浮橋圖」事件發生後無進行修護的紀錄，但書畫文獻處研究員盧雪燕說，「黃河蘭州浮橋圖」已在2013年完成修護。有關當年修護紀錄等資訊，故宮院長吳密察表示，未來將盡可能以最大限度解密過去密件。

盧雪燕今天也在「黃河蘭州浮橋圖」旁解說，當年裁掉的裱褙，故宮研判是1931年所裱，「其實不是文物一部分」，而畫芯一直是完好的，「但仍然不恰當的是，因為當時那位職員沒有經過任何行政程序下就去裁切。」（編輯：張雅淨）1111107