新北市美術館專書 回顧1990年代北縣美展

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新北市美術館出版「流變的展覽：北縣美展與前衛實驗1992-1997」，該書探討當時發生於台北縣內且影響台灣當代藝術的展覽及相關活動。（新北市美術館籌備處提供）中央社記者王寶兒傳真 111年11月8日

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（中央社記者王寶兒台北8日電）公辦美展在戒嚴時期常見「違反善良風俗」和「違反國策之意識者」2道徵件禁令，解嚴後，由北縣美展於1992年率先取消。新北市美術館召集藝術學者研究北縣美展與其創舉，專書今天發表。

新北市美術館主體工程預計2023年完成，透過學術計畫先行研究新北市藝術發展史，今天舉行「流變的展覽：北縣美展與前衛實驗1992-1997」專書發表會，該書探討當時發生於台北縣內且影響台灣當代藝術的展覽與其活動。

台北縣立文化中心為新北市文化局前身，當年台北縣立文化中心透過改革地方美展、邀請藝評家擔任策展人等方式，為公辦藝術活動注入新氣象。新北市文化局局長龔雅雯今天致詞表示，雖然新北市第一所美術館尚在籌備，但新北市之於台灣扮演重要角色，有7成以上的藝術家都曾在新北市生活或創作。

「流變的展覽：北縣美展與前衛實驗1992-1997」由學者蔣伯欣主編，並邀請呂佩怡、游崴、陳寬育、楊佳璇等學者及藝評家，透過環境、垃圾、噪音等不同視角觀察1992年至1997年的展覽活動。

蔣伯欣表示，六都中，新北市藝術產業人口最多，也有數量龐大的藝術家出生於新北。「流變的展覽：北縣美展與前衛實驗1992-1997」重點不在重溫當年，而是以當前的多重視角挖掘出新意義，產生當代價值，也能提供新北市美術館未來發展參考。

從「流變的展覽：北縣美展與前衛實驗1992-1997」可見，北縣美展於1990年代開公辦美展許多先例，包含政府首次邀請裝置於戶外策展、取消「違反善良風俗」和「違反國策之意識者」2道徵件禁令、打破官展既定徵件媒材分類等。

龔雅雯表示，透過專書，更能了解新北市及台北縣時代的藝術發展，而專書出版只是一個開端，未來也將透過新北市美術館持續努力。

此外，新北市美術館籌備處也將以「流變的展覽：北縣美展與前衛實驗1992-1997」延伸，於12日至13日舉辦「混雜的氣味－再探九零前衛藝術」國際論壇，持續建構新北市藝術史。（編輯：張雅淨）1111108