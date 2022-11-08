新北市美術館專書 回顧1990年代北縣美展
（中央社記者王寶兒台北8日電）公辦美展在戒嚴時期常見「違反善良風俗」和「違反國策之意識者」2道徵件禁令，解嚴後，由北縣美展於1992年率先取消。新北市美術館召集藝術學者研究北縣美展與其創舉，專書今天發表。
新北市美術館主體工程預計2023年完成，透過學術計畫先行研究新北市藝術發展史，今天舉行「流變的展覽：北縣美展與前衛實驗1992-1997」專書發表會，該書探討當時發生於台北縣內且影響台灣當代藝術的展覽與其活動。
台北縣立文化中心為新北市文化局前身，當年台北縣立文化中心透過改革地方美展、邀請藝評家擔任策展人等方式，為公辦藝術活動注入新氣象。新北市文化局局長龔雅雯今天致詞表示，雖然新北市第一所美術館尚在籌備，但新北市之於台灣扮演重要角色，有7成以上的藝術家都曾在新北市生活或創作。
「流變的展覽：北縣美展與前衛實驗1992-1997」由學者蔣伯欣主編，並邀請呂佩怡、游崴、陳寬育、楊佳璇等學者及藝評家，透過環境、垃圾、噪音等不同視角觀察1992年至1997年的展覽活動。
蔣伯欣表示，六都中，新北市藝術產業人口最多，也有數量龐大的藝術家出生於新北。「流變的展覽：北縣美展與前衛實驗1992-1997」重點不在重溫當年，而是以當前的多重視角挖掘出新意義，產生當代價值，也能提供新北市美術館未來發展參考。
從「流變的展覽：北縣美展與前衛實驗1992-1997」可見，北縣美展於1990年代開公辦美展許多先例，包含政府首次邀請裝置於戶外策展、取消「違反善良風俗」和「違反國策之意識者」2道徵件禁令、打破官展既定徵件媒材分類等。
龔雅雯表示，透過專書，更能了解新北市及台北縣時代的藝術發展，而專書出版只是一個開端，未來也將透過新北市美術館持續努力。
此外，新北市美術館籌備處也將以「流變的展覽：北縣美展與前衛實驗1992-1997」延伸，於12日至13日舉辦「混雜的氣味－再探九零前衛藝術」國際論壇，持續建構新北市藝術史。（編輯：張雅淨）1111108
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