2022韓服時裝秀 開啟台韓交流美麗篇章

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駐台北韓國代表部11日晚間在台北舉行2022韓服時裝秀，展現不同身分的傳統服飾。中央社記者張皓安攝 111年11月11日

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（中央社記者邱祖胤台北11日電）由駐台北韓國代表部主辦的「2022韓服時裝秀」，今晚在台北華山文創園區登場，由台北市立大學運動藝術學系學生輪番展示近40套韓服，開啟台韓交流美麗篇章。

駐台北韓國代表部代表鄭炳元致詞時表示，這次活動主題為Beauty-Full Korea，就是要透過精彩的服裝秀，充分展現韓國歷史及文化之美，相信本次韓服時裝秀，讓台灣民眾除了K-pop、美食之外，也能進一步認識韓國的傳統文化。

文化部次長蕭宗煌致詞時表示，這場秀展現韓國歷朝歷代的服裝，同時也連結了現代流行的符號，讓服裝秀成為文化展示的場域；由台灣年輕學子展示韓國服飾，更為台韓之間交流開啟美麗的篇章。

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節目從現代婚禮韓服開場，4名模特兒身著帶有濃濃韓風的改良白紗，既現代又古典的曼妙身影，為現場平添著時尚感與喜氣；緊接著呈現道袍、長衣、裙與赤古里等傳統韓服，傳統中可見流行的身影；節目進行到「妓女服」主題時，模特兒戲劇性的挑逗演出為現場帶來輕鬆氣氛。

服裝秀最終，「阿里郎」旋律奏響，男模特兒身著冕服、女模特兒身著翟衣，呈現古代君王及王妃的穿著，場面肅穆莊嚴，令人動容。這場別開生面的服裝秀，最後在傳統與現代服飾同台交融的氣氛下結束。（編輯：陳政偉）1111111

「2022韓服時裝秀」11日晚間在台北華山文創園區登場，展示韓國各式傳統服飾及當代韓服創意，其中，女子所穿「圓衫」（右）為傳統婚禮服飾之一，不同顏色也代表了相應的社會地位。中央社記者張皓安攝 111年11月11日

由駐台北韓國代表部主辦的2022韓服時裝秀，11日晚間在台北華山文創園區登場，其中「冕服」（左）與「翟衣」（右）是朝鮮時代王與王妃的最高等級禮服。中央社記者張皓安攝 111年11月11日

2022韓服時裝秀11日晚間在台北舉行，除呈現經典韓國傳統服飾外，經改良後更具時尚感的現代婚禮韓服也一併呈現。中央社記者張皓安攝 111年11月11日

駐台北韓國代表部11日晚間在台北舉辦2022韓服時裝秀，其中現代婚禮韓服將新舊融合，保留韓服基本元素之餘再搭配當代時尚要素，令傳統服飾更具時尚感，廣受歡迎。中央社記者張皓安攝 111年11月11日

駐台北韓國代表部「2022韓服時裝秀」11日晚間在台北華山文創園區盛大舉行，邀請模特兒詮釋各式韓服，其中現代婚禮韓服保留傳統韓服特點，卻更具時尚感，相當受到大眾歡迎。中央社記者張皓安攝 111年11月11日

駐台北韓國代表部11日在台北舉行「2022韓服時裝秀」，模特兒走上伸展台，展現多樣的傳統服飾。中央社記者張皓安攝 111年11月11日

駐台北韓國代表部11日晚間在台北舉行2022韓服時裝秀，呈現韓國傳統服飾悠久歷史演變，其中，以現代感重新詮釋的現代創作韓服也極具特色。中央社記者張皓安攝 111年11月11日

駐台北韓國代表部11日晚間在台北舉行2022韓服時裝秀，呈現韓國傳統服飾歷史演化，其中現代創作韓服即是以現代感重新詮釋傳統韓服，更富時尚感。中央社記者張皓安攝 111年11月11日

駐台北韓國代表部11日晚間在台北舉行2022韓服時裝秀，由模特兒演繹從傳統宮廷韓服到當代婚禮韓服等各式韓服類型，呈現韓國服飾悠遠流長的歷史。中央社記者張皓安攝 111年11月11日