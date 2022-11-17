辜公亮文教基金會逆風啟航演出 兼具傳統與創新

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

辜公亮文教基金會「2022酷集劇場」邀請「百萬徵集」獲選3團隊，自19日起在台泥士敏廳接力演出，為觀眾送上從傳統出發結合創新的新製作。（辜公亮文教基金會提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北17日電）辜公亮文教基金會「酷集劇場」推出逆風啟航專案，選出李清照私人劇團感傷動作派、劉冠詳舞蹈與音樂工作室以及兆欣X華姵等3團隊，兼具傳統與創新，11月19日起接力演出。

辜公亮文教基金會今天發布新聞稿表示，今年特別為受疫情影響的表演藝術從業人員提供創作舞台及演出機會，鼓勵從傳統出發結合創新的新製作，除了補助全額製作費，票房所得也都歸屬團隊。

入選3團隊中，李清照私人劇團感傷動作派將推出「湘蘭圖」，由劉亮延編導，這是他近3年研究，第一部以藝術史為核心的跨文化領域作品，由台灣戲曲名家朱安麗、李靜芳、陳禹安跨界合作，這也是首齣向明代青樓詩人馬湘蘭致敬的全新戲曲創作。

劉亮延表示，「湘蘭」出自16世紀聲名遠播的中國女性藝術家馬守真字號，她拾筆落下的幽蘭雅竹，能在紙上翩然傳香，其中以蘭最為傳神，因此又號「湘蘭」。

劉亮延2022年的「湘蘭圖」以現藏於荷蘭國家博物館一幅「蘭竹石圖」為靈感起點，將馬守真自幼為妓仍以才藝展風節的生命韻味，與她的畫、她的詩，以及他人的記載文獻，幽幽相連，以唱腔為筆尖，重現一幅遺失經年的「湘蘭圖」。

劉冠詳舞蹈與音樂工作室則推出「AI SH69VA 欲的終結版」，劉冠詳集編舞、導演、編劇於一身，在舞台上扮演濕婆神與他自己，向電影大師伍迪艾倫（Woody Allen）致敬。

劉冠詳作品大多從自身的生命經驗出發，將情感赤裸裸地呈現在舞動中，這部作品除了展現劉冠詳極富爆發力的身體外，也邀請2名年輕舞者朱軒萱、趙晨羽共同演出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

導演兆欣則邀請傳藝金曲獎得主長笛演奏家華姵、最佳音樂設計陳歆翰，以及打擊葉柏岑、二胡王媛平以樂入戲，重譜白蛇傳「雷峰塔1924」。兆欣能演能導，擅長多元跨劇種創作，華姵多年來創新不設限，也讓「雷峰塔1924」更具聽覺與視覺的吸引力。

李清照私人劇團感傷動作派「湘蘭圖」將於11月19日及20日演出；劉冠詳舞蹈與音樂工作室「AI SH69VA 欲的終結版」將於11月26日及27日演出；兆欣X華姵「雷峰塔1924」則將於12月3日及4日演出。每檔節目週日場都將在「酷雲劇場」YouTube戲曲線上頻道同步直播。（編輯：張雅淨）1111117