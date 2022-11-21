北中高歲末音樂會 小提琴名家同台拚場

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旅美小提琴家林昭亮（圖）將在台灣舉行歲末音樂會，與國家交響樂團（NSO）合作多首動人樂曲。（NSO提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月21日

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）從疫情到邁入尾聲，2022年再過一個多月即將結束，歲末音樂會北中高精銳盡出，不約而同分別邀請小提琴名家林昭亮、胡乃元與曾宇謙拚場，用琴音為2022年畫下精采句點。

NSO國家交響樂團將邀請旅美小提琴家林昭亮、胡乃元同台，在台北國家音樂廳演出2場歲末音樂會，一場是「林昭亮、胡乃元與NSO 室內樂音樂會」，由小提琴家林昭亮、胡乃元、鋼琴家王佩瑤與NSO國家交響樂團音樂家群共同合作，這也是林昭亮與胡乃元除了老師李淑德生日音樂會之外，少見在音樂會上同台的機會。

12月30日的音樂會曲目包括羅薩「雙小提琴奏鳴曲」，蕭斯塔科維契「三首雙小提琴與鋼琴小品」；莫什科夫斯基「G小調雙小提琴與鋼琴組曲」；張玹「捻土」以及孟德爾頌「降E大調絃樂八重奏」。

另一場歲末音樂會則是「林昭亮、胡乃元與NSO雙小提琴之夜」，時間在12月31日，這場音樂會將由林昭亮與胡乃元同台，上半場演出韋瓦第、莫札特，以及薩拉沙泰為雙小提琴量身打造的經典作品。

下半場集結了古典音樂史上兩大史特勞斯家族的樂曲，包括約翰．史特勞斯家族膾炙人口的輕歌劇序曲與波卡舞曲，以及改編自理察．史特勞斯歌劇的「玫瑰騎士組曲」，音樂會將由協同指揮吳曜宇指揮。

牛耳藝術則邀請水藍指揮國立台灣交響樂團與柴可夫斯基國際小提琴大賽銀牌得主曾宇謙合作，一起推出歲末音樂會，用迷人樂音為台灣樂迷在北中高共度耶誕、跨年與新年。

根據牛耳藝術的資料，這場音樂會不同於喧囂、熱鬧的跨年儀式，以白遼士的經典曲目「班維奴托．切利尼」序曲開始，緊接著德弗札克「A小調小提琴協奏曲」傳遞斯拉夫音樂與深厚文化。

下半場帶來蓋希文「一個美國人在巴黎」與「波吉與貝絲」組曲，透過不同編制與類型多元的樂曲同場演出，重拾古典音樂帶給大家最初的感動。

「曾宇謙與指揮大師水藍」新年音樂會將於12月24日在台北國家音樂廳，12月31日在高雄衛武營音樂廳，1月1日在台中國家歌劇院大劇院。（編輯：管中維）1111121

旅美小提琴家胡乃元（圖）將在台灣舉行歲末音樂會，與國家交響樂團（NSO）音樂家群共同合作，帶來多首動人樂曲。（NSO提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月21日