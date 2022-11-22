天團首席強強聯手 愛樂者聯盟跨界不設限

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由維也納愛樂、柏林愛樂首席組成的「愛樂者聯盟 維也納-柏林愛樂俱樂部」將於12月來台演出，帶來各類不設限音樂。（新象藝術提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月22日

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）一流的古典音樂家玩跨界，會讓樂迷屁股坐不住，一直想跟著大笑搖擺，由維也納愛樂、柏林愛樂首席組成的「愛樂者聯盟 維也納-柏林愛樂俱樂部」正是如此，他們將在12月訪台，帶來不設限音樂。

「愛樂者聯盟」（Philharmonix-The Vienna Berlin Music Club）由柏林愛樂管弦樂團首席諾亞．班迪克斯-巴格利（Noah Bendix-Balgley）、前維也納人民歌劇院樂團首席塞巴斯提安．格特勒（Sebastian Gurtler），以及維也納愛樂中提琴團員堤羅．費希納（Thilo Fechner）等人組成。

其他夥伴還有柏林愛樂大提琴團員史蒂芬．孔茲（Stephan Koncz）、維也納愛樂低音提琴首席奧丹．萊茲（Odon Racz）、維也納愛樂單簧管首席丹尼爾．奧登薩默（Daniel Ottensamer），以及鋼琴家克里斯多福．特拉克斯勒（Christoph Traxler），各個來頭不小。

孔茲在接受國外媒體訪問時曾表示，「愛樂者聯盟」的成立，是為了演奏他們想要的音樂，這些音樂在自己的樂團不會有機會演出。孔茲表示，作為柏林愛樂的團員之一，當然有很多音樂要演出，「正因為有很多事情要做，我們更需要為自己創造一些空間」。

孔茲說：「柏林愛樂最有趣的地方在於，無論同事們在旁邊做什麼，去演奏巴洛克音樂、去旅行，一旦回到柏林愛樂，大家帶回一些新的收穫，互相啟發，然後全力以赴，我認為這最終會讓音樂變得更好。」

新象今天舉行「愛樂者聯盟」分享會，新象藝術總監樊曼儂表示，「愛樂者聯盟」只要有趣，什麼都可以，技巧要好，才能將跨界提升到另一個層次，這個組成大膽、靈活，讓古典音樂也可以瘋狂搖滾。

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「愛樂者聯盟 維也納-柏林愛樂俱樂部」將古典樂、爵士樂到搖滾樂混搭，創意不設限。這次訪台，「愛樂者聯盟」將帶樂迷穿越時空，與貝多芬搖擺，還將加入小約翰史特勞斯的輕歌劇、蓋希文的藍調靈歌以及匈牙利音樂，邀請台灣樂迷一起「樂」在其中。

「愛樂者聯盟 維也納-柏林愛樂俱樂部」將於12月21日在台北國家音樂廳，12月22日在高雄衛武營音樂廳演出。（編輯：張雅淨）1111122