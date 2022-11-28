治警事件百年紀念劇本讀劇會 回望台灣人歷史

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）2023年是治警事件百年，臺灣新文化運動紀念館昨天舉辦「治警事件百年紀念 劇本創作讀劇會」，藉由戲劇創作創造對話，帶領觀眾一同回望歷史。

「治安警察法違反事件」簡稱「治警事件」，是台灣日治時期的政治運動事件，1923年台灣總督府為鎮壓台灣議會設置請願運動進行全島性大逮捕，引起當時台灣社會的高度關心。

思劇團今天發布新聞稿表示，臺灣新文化運動紀念館為了不讓歷史消失，今年舉辦劇本創作徵件、主題工作坊等活動，由不同領域專業人士，以歷史、文學、戲劇、視覺藝術、田調方法等方式回望這段屬於台灣人的過去。

「治警事件百年紀念 劇本創作讀劇會」登場，由徵件入選團隊「鐵支路邊創作體」、「嚎哮排演」、「蔡格爾」帶來3部劇本創作輪番上演。

曾多次榮獲府城文學獎的台南創作團隊「鐵支路邊創作體」主要以台灣新文本為創作方向，這次劇本「大正十二年」穿越時空回到治警事件爆發年代，以日本警察為主要視角，觀看當時的治警事件如何進行審判，並探討在日本法治社會中，台灣人與日本人的衝突與啟發。

「嚎哮排演」秉持著「說好笑的故事，做好玩的戲」精神，這次劇本「春風得意樓」將故事場景移轉到當年蔣渭水在大稻埕所經營的餐廳「春風得意樓」，帶來「情境喜劇式歷史劇」，以不同角度看見尋常百姓如廚師、藝旦、服務生等的心酸血淚。

擁有文學背景的劇場工作者蔡格爾帶來的劇本「外外外帝國跑廢」，則運用「偶戲物件」作為演出形式，故事從「台灣廢品株式會社」開始，以「跑廢墟」行動為根基，透過跑廢3大原則：不過問、不透露、不碰觸，來連結當時的政治社會情勢與碰觸禁忌之後的一連串冒險旅程。

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臺灣新文化運動紀念館館長許美惠表示，今年度以「讀劇」作為百年紀念劇本的開展，邀請大稻埕在地藝文平台Thinkers' Studio思劇團擔任策劃與執行，在劇本創作期間，邀請相關專家擔任文史、戲劇顧問以及創作陪伴，從各自專業領域提供創作者養分及不同觀點，陪伴創作者逐步發展作品。

明年將是治警事件100週年，新文化館以此作為2023年館慶的主題，預計擴大舉辦系列藝文活動，帶領大眾更認識台灣的歷史故事。（編輯：張雅淨）1111128